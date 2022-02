Protection des espaces naturels : les collectivités dénoncent le passage en force du gouvernement

Biodiversité

Publié le 11/02/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Quatre associations de collectivités ont dénoncé la volonté du gouvernement d'avancer trop rapidement sur le dossier du renforcement de la protection des milieux naturels maritimes et terrestres, et sans les associer. Est visé un projet de décret sur les "zones de protection forte" qui n'a pas suffisamment été travaillé pour permettre une sécurité juridique, selon l'Association des maires de France.

La machine gouvernementale est-elle en train de dérailler, face à la nécessité du presque candidat Macron de multiplier les annonces et d’améliorer son bilan ? C’est ce que l’on peut penser à la lecture d’un communiqué signé de quatre associations d’élus – Association des maires de Frances (AMF), Régions de France, Association nationale des élus du littoral, Association des départements de France – qui « déplorent un passage en force du gouvernement ».

L’affaire concerne le projet de décret relatif aux zones de protection forte (ZPF), pris en application de la loi Climat et résilience du 22 août 2021 (1). Derrière cette notion de ZPF, figure la volonté de regrouper sous une même appellation les zones naturelles terrestres et maritimes, et l’ambition – légitime – de ...

