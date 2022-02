La Haute-Savoie à la conquête des mondiaux de cyclisme 2027

Grands évènements sportifs

La France est candidate à l’accueil de ce qui sera la deuxième édition des championnats du monde de cyclisme, en 2027. C’est plus particulièrement la Haute-Savoie qui part en lice, toutes communes unies derrière un Conseil départemental dopé par la perspective des retombées de ce méga-événement sportif.

Elle sera déjà terre d’accueil, pour la deuxième fois, des championnats du monde de mountain bike, du 24 au 28 août 2022, mais cela ne lui suffit pas. La Haute-Savoie a officialisé, le 5 février à Domancy, la candidature qu’elle a déposée – et par là, celle de la France – pour un événement sportif qui dépasse, par son ampleur, tous ceux qu’elle accueille régulièrement : les deuxièmes championnats du monde de cyclisme, en 2027. Un événement qui devrait réunir 2500 sportifs et près d’un million et demi de visiteurs, et dont on estime que la retransmission TV à travers le monde devrait générer un milliard de vues. Les Emirats arabes unis, les Pays-Bas et la Chine ont également présenté leurs candidatures.

« Faire ce que le foot a avec sa coupe du monde »

L’Union cycliste internationale (UCI) a ...

