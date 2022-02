Education citoyenne : l’école pourrait mieux faire

Citoyenneté

Publié le 11/02/2022 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

Jean-Michel Blanquer et Sarah El Haïry étaient auditionnés le 9 février 2022 au Sénat sur l’éducation citoyenne. Même s’ils ont tenté de défendre leur bilan, l’école a encore du chemin à faire pour engager les jeunes dans un solide parcours citoyen.

Comment redynamiser la culture citoyenne ? C’est la question à laquelle entend répondre la mission sénatoriale présidée par Stéphane Piednoir (LR – Maine et Loire) alors que la France traverse une grave crise de confiance entre les citoyens, les élus et les institutions. Constituée le 1er décembre 2021, c’est sous le prisme de l’éducation et de la formation des futurs citoyens que la mission va conduire ses réflexions « pour fédérer autour des valeurs de la République » insiste Henri Cabanel (RDSE, Hérault), rapporteur et initiateur de cette mission commune qui doit rendre son rapport en juin 2022. Le mercredi 9 février 2022, elle auditionnait Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et Sarah El Haïry, secrétaire d’État en charge de la jeunesse et de l’engagement, pour ...