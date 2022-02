Saur : « Nous créons une direction spécifique aux régies »

Entretien

On l’avait presque oublié, après une année pendant laquelle l’actualité du secteur de l’eau a été rythmée par le combat de Veolia pour prendre le contrôle de Suez. Mais le troisième acteur du secteur, Saur, est bien là. Le groupe redresse la tête après plusieurs années difficiles, étant même passé près de la faillite en 2013. Il est aujourd’hui en avance sur ses objectifs financiers, se dote d’une raison d’être et d’une direction des services aux régies. Entretien avec Estelle Grelier, ex- secrétaire d’Etat chargée des collectivités territoriales en 2016-2017, entrée dans le groupe Saur en 2018 et actuellement directrice de la stratégie, du développement et du marketing.

