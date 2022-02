Mécénat de compétences : une source d’innovation

SOLIDARITE

Publié le 11/02/2022 • Par Rouja Lazarova • dans : Actu Emploi, France, Toute l'actu RH, Toute l'actu Santé Social

Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis organisait un colloque le 10 février dans l’objectif de promouvoir le mécénat de compétences au sein de la fonction publique territoriale. Une façon d’approfondir les enseignements de l’expérimentation « Agent.e.s solidaires » menée depuis octobre 2020.

C’est pendant le premier confinement, lorsque les agents venaient spontanément en aide à des associations, que l’expérimentation « Agent.e.s solidaires » a germé. Elle a réellement démarré en octobre 2020, et consiste à mettre à disposition d’une association du territoire des agents départementaux pendant une demi-journée par semaine, ou deux jours par mois, avec maintien du salaire. Dans le secteur privé, la pratique existe depuis de nombreuses années et porte la dénomination de « mécénat de compétences ».

Venir en renfort des associations

« Ce dispositif permet de répondre non seulement aux besoins de renforts humains des associations sur le territoire, mais aussi au fort désir d’engagement des agents du département », a affirmé Stéphane Troussel, président (PS) de la Seine-Saint-Denis (1,6 million d’habitants, 8 000 agents).

L’expérimentation concerne toutes les associations, sauf celles à visée politique ou cultuelle. Elle couvre tout type de posture de la part de l’agent. « Un agent de la voirie peut faire de la distribution de l’aide alimentaire », a illustré Olivier Veber, directeur général des services. À ce jour, 60 agents de 21 directions ont effectué ou effectuent des missions au sein des associations.

Redonner du sens

Olivier Veber a témoigné : « L’agent est dans le dépassement de ses fonctions, ce qui est une source d’extrême motivation, d’épanouissement professionnel et personnel. C’est un projet qui donne du sens. » En effet, l’expérience dans le privé montre les nombreux bénéfices du mécénat de compétences aussi bien pour les collaborateurs que pour les entreprises.

« Il permet aux collaborateurs d’acquérir des compétences relationnelles. Il peut être l’occasion d’une prise de conscience d’un besoin de réorientation professionnelle et un tremplin vers une mobilité en interne et en externe », a détaillé Mathilde Renault-Tinacci, chargée d’études et de recherche à l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP).

Innover la gestion des ressources humaines

Même s’il est parfois difficile à accepter par l’encadrement intermédiaire voire par toute la hiérarchie – craintes de pertes de ressources de travail – le mécénat de compétences enrichit le management. « Il apporte une dynamique d’innovation et de transformation de la gestion des ressources humaines dans la fonction publique », a assuré Emmanuel Dupont, expert-conseiller Transformation publique et territoires à l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANTC).

Le mécénat de compétences permet un contact rapproché entre les agents et les acteurs du territoire. Il peut être assimilé à un outil de formation réciproque. « Il met en relation les responsables des ressources humaines – un noyau très administratif de la collectivité – avec l’environnement du territoire », a conclu Emmanuel Dupont.

Cadre juridique instable

Alors que le mécénat de compétences dans le privé est encadré par la loi Aillagon de 2003, et permet aux entreprises de bénéficier d’avantages fiscaux, il n’a pas de base légale dans la fonction publique, ce qu’a regretté Stéphane Troussel. La situation est amenée à évaluer avec la loi 3DS, et notamment son article 69. Celui-ci est cependant très contraignant, exigeant un lien direct entre les compétences de l’agent et l’expérience proposée, ainsi qu’un conventionnement pour chaque mise à disposition. « Aujourd’hui, notre dispositif ne pourrait pas fonctionner dans le cadre de la loi 3DS », a résumé Olivier Veber.