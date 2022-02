Frédéric Bierry : « Personne, en Alsace, ne se sent Grand-Estois »

Décentralisation

Publié le 10/02/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Née de la fusion des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la collectivité européenne d’Alsace veut sortir du Grand Est et prendre les compétences régionales. Son président, Frédéric Bierry (LR) organise une consultation en ce sens qui se déroule jusqu’au 15 février. Objectif : sensibiliser les candidats à la présidentielle.

Pourquoi organisez-vous votre consultation en dehors du cadre du Code général des collectivités territoriales ?

Les élus locaux ne peuvent se satisfaire des taux de participation aux derniers scrutins municipaux, départementaux et régionaux. Des votations comme en Suisse devraient pouvoir être organisées à l’initiative des citoyens, des collectivités ou de l’Etat et leurs résultats s’imposer à tous. Aujourd’hui, je ne peux le faire à l’échelle de l’Alsace pour quitter le Grand Est. Il n’y a pas de cadre juridique. Mais la consultation repose sur une légitimité populaire. Nous serons au-dessus du cap que je m’étais fixé de 100 000 participants. Je me conformerai donc au résultat. Cette consultation rencontre un succès, car elle se déroule à la fois sur internet, où il suffit de trois clics ...

