Mal des transports – A l’occasion d’une table ronde sur les enjeux de sécurité liés au partage de la voirie pour les mobilités douces, à revoir sur le site de l’Assemblée nationale, Frédéric Cuillerier, maire de Saint-Ay (Loiret) a formulé deux propositions au nom de l’AMF. Pour aider au développement du vélo, le coprésident de la commission transports de l’AMF a demandé au ministère que la création de pistes cyclables n’entre pas dans le cadre de l’artificialisation brute des documents d’urbanisme locaux. « D’autant que cela participe à la diminution des émissions de gaz à effet de serre », a-t-il précisé. Autre demande : la réouverture d’une plage de calendrier pour que les intercommunalités puissent prendre la compétence mobilité. « Toutes les communautés de communes n’en ont pas saisi l’importance, surtout pour les mobilités douces », a-t-il déclaré.

Agents tout risque – Suite à l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen [lire aussi notre article], un rapport du Sénat avait formulé 42 recommandations pour mieux gérer ces risques industriels. La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a effectué un droit de suite, cité par Actu Environnement, dans lequel elle délivre quelques satisfecits tout en soulignant des points de faiblesse. Ces derniers concernent notamment la question des inspections et du suivi sanitaire et en particulier la difficulté des différents acteurs à se coordonner lors des phases de prélèvements dans les différents milieux pour évaluer l’impact sanitaire de l’accident.

Les 10 commandements – En vue des prochaines élections présidentielles et législatives, l’éco-organisme Citeo a publié, dans un communiqué, 10 propositions afin d’accélérer le développement de l’économie circulaire. Citeo en appelle ainsi, notamment, à accélérer la démarche des 3R (réduire, réemployer, recycler), à renforcer les filières de recyclage, à généraliser les bacs de tri dans tous les territoires ou à mieux lutter encore contre les déchets abandonnés. Le communiqué n’évoque pas, en revanche, d’éventuelles sanctions en cas de non-atteintes des objectifs de tri et de recyclage des éco-organismes… [lire aussi notre article]

Clivage droite-gauche – Dans un article consacré à l’élection présidentielle, Le Point a comparé les programmes de la plupart des candidats en matière d’énergie. Un secteur particulièrement clivant puisque, en résumé, les candidats de gauche (à l’exception du communiste Fabien Roussel) veulent sortir (plus ou moins rapidement) du nucléaire et massivement développer les énergies renouvelables. A droite, en revanche, on prône une tout autre vision en relançant le programme nucléaire au détriment des énergies renouvelables, en particulier l’éolien, que les candidats d’extrême-droite veulent complètement arrêter.

Taux d’intervention – Suite à la loi de finances de 2016 a été créée la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques et géologiques. Un dispositif qui remplace deux anciens programmes. Un arrêté publié cette semaine fixe désormais à 40% le taux de dédommagement lorsque le montant des dégâts est inférieur à six millions d’euros HT. Ce texte abroge également le précédent arrêté datant de 2008.

Bol d’air – Selon une étude de l’ORS Ile-de-France et Airparif, consultable sur le site de l’ORS, 7900 décès prématurés liés à la pollution pourraient être évités chaque année dans la région si les recommandations de l’OMS étaient suivies. Il s’agit notamment d’abaisser le niveau des concentrations de particules fines et de dioxyde d’azote dans l’air en agissant sur le trafic routier et le chauffage urbain. L’étude précise tout de même que les actions mises en place par les pouvoirs publics entre 2010 et 2019 ont permis de diminuer de 40% le nombre de décès.

A l’arrêt – Un mouvement de grève a fortement touché les transports publics de Lyon cette semaine. Comme l’explique Le Monde, les syndicats voulaient dénoncer, par cette action, la décision de la Métropole de remettre en jeu les règles de marché public. Après 30 ans de DSP unique sur l’ensemble du réseau, Lyon veut procéder par allotissement (rails, bus…) à partir de 2024. Les syndicats craignent que cela se fasse au détriment des acquis sociaux.

Et aussi…

Dans le bassin d’Arcachon a eu lieu une opération de réensablement pour limiter l’érosion des plages [France Info] ;

A la Martinique, un site développe un programme d’assainissement des eaux usées par filtres plantés de végétaux [Outremers360] ;

A Belfort, on attend un millier de nouveaux emplois grâce à la filière hydrogène [Les Echos].