Emmanuel Macron engage « la renaissance du nucléaire »

Publié le 10/02/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Le Président de la République s'est déplacé à Belfort, jeudi 10 février pour soutenir la consolidation de la filière nucléaire et annoncer sa volonté de relancer la construction de nouveaux réacteurs. Six premiers réacteurs devraient ainsi être mis en service à partir de 2035 et huit autres seraient en option.

