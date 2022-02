L’indemnité inflation intègre le plan des comptes des communes

Finances locales

Publié le 10/02/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels finances, TO parus au JO

Un arrêté du 13 janvier modifie l’annexe de l’arrêté du 9 décembre 2021 relatif au plan comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif.

Ainsi, le plan de comptes développé des communes de 500 habitants et plus défini à l’annexe 1 du tome 1 relatif au « cadre comptable et ses annexes » joint à l’arrêté du 9 décembre 2021 est ainsi modifié :

il est ajouté un compte 6415 « indemnité inflation » ;

une note de bas de page précise que ce compte peut être mouvementé par les seules collectivités de moins de 3 500 habitants.