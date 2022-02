Loi de finances 2022 : la fiscalitÃ© (3/4)

DÉCRYPTAGE DE LA LOI DE FINANCES POUR 2022

Comme chaque année, le Club Finances vous propose un décryptage de la loi de finances par Christian Escallier, directeur général du cabinet Michel Klopfer, et Céline Bacharan, consultante associée au cabinet Michel Klopfer. Troisième volet avec la fiscalité.

Ajustements consécutifs aux réformes fiscales

Suppression de la TH sur les résidences principales

Corrections du droit à compensation portant sur les rôles supplémentaires de THRP et de TFPB (art. 41)

Cet article comporte deux volets. Le premier porte sur le calcul de la perte de THRP des communes et EPCI. Pour rappel, le droit à compensation est égal au pro- duit des bases de THRP 2020 par le taux d’imposition de 2017, majoré des compensations d’exonérations de TH perçues en 2020 et de la moyenne des rôles supplémentaires de THRP émis sur les années 2018, 2019 et 2020.

Or, sur certains territoires, il s’est avéré que la crise sanitaire avait perturbé l’établissement des bases de THRP 2020, minorant par là même le droit à compensation des collectivités. Afin d’améliorer la « complétude ...