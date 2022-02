« Cheminer collectivement vers une montagne à vivre »

Opinion

Dans une tribune à la Gazette, Fiona Mille, la présidente de l'association Mountain Wilderness France propose de changer le modèle économique des stations de ski en sortant du 100 % ski et du tout-tourisme. Elle chiffre à 103 le nombre de stations fantômes à démanteler.

Les montagnes sont des territoires majestueux mais également très fragiles. Véritables sentinelles du climat, elles sont particulièrement exposées aux effets du dérèglement climatique comme en témoignent les phénomènes déjà visibles que sont la disparition progressive des glaciers, le recul de la limite pluie-neige, le déplacement de la faune et de la flore vers des latitudes et altitudes supérieures ou encore la remontée en altitude du pergélisol. Ces phénomènes naturels ont et auront des conséquences directes sur la vie des territoires de montagne que ce soit sur l’activité touristique, agricole, forestière ou sur la vie quotidienne (mobilité, accès à l’eau, habitat, etc.)

Le besoin de dessiner de nouvelles voies de développement territorial, davantage respectueuses du vivant et s’inscrivant dans le respect des limites planétaires, est de plus en plus partagé. Le défi des territoires de montagne est d’inventer de nouvelles manières de vivre plus responsables mais tout aussi désirables.

Le tourisme, une porte d’entrée pour les transitions nécessaires

Le tourisme est au cœur de la vie montagnarde. Son poids économique est conséquent puisqu’il représente près de 9 milliards d’euros de chiffre d’affaires soit 10% de la consommation touristique nationale (1). Plus de 120 000 emplois sont liés aux stations auxquels s’ajoutent toutes les activités économiques hors-stations : hébergement, loisirs de plein air, tourisme patrimonial, etc. Engager la transition du modèle touristique est un enjeu écologique, économique et sociétale de taille !

Mountain Wilderness France, association nationale de protection de la montagne, a co-organisé avec l’association Transitions des Territoires de Montagne (2TM), les 23 & 24 septembre 2021, les États Généraux de la Transition du Tourisme en Montagne. Cet évènement inédit, s’inscrivant dans le programme de la Présidence française de la Stratégie de l’Union Européenne pour la Région Alpine (SUERA), a permis de rassembler plus de 1 200 personnes sur une trentaine de territoires pour faire émerger de nouvelles réflexions et manières de travailler collectivement.

Penser les transitions du tourisme nécessite de sortir d’une vision uniforme du modèle touristique montagnard gommant les spécificités et les richesses des territoires. Le développement des stations de ski dans les années 50/60 a eu tendance à créer une image, une carte postale unique de la montagne : celle des sports d’hiver. Pourtant, seuls 8% des Français partent au ski tous les deux ans (2) et les retombées du tourisme sont supérieures l’été que l’hiver.

Or les investissements touristiques continuent de s’orienter majoritairement vers le maintien et le développement des infrastructures hivernales. Cela pose question au regard de la vulnérabilité des stations face aux effets du dérèglement climatique et plus globalement de leur viabilité économique. Mountain Wilderness a d’ailleurs recensé 103 stations fantômes à démanteler, à consulter sur le site installationsobsoletes.org.

S’engager vers une pluralité d’activités touristiques, fondées sur les spécificités territoriales, permettrait aux territoires d’être plus résilients. L’enjeu est de “reterritorialiser” l’activité touristique en l’associant à l’histoire, aux paysages, à la culture et aux envies des habitants de chaque vallée.

Concilier montagne à vivre et montagne sauvage

Les urgences environnementales nous obligent à questionner nos politiques d’aménagement, de développement territorial et, plus globalement, la façon dont nous souhaitons vivre en montagne. À tous les niveaux, des transitions sont nécessaires et doivent être engagées à l’échelle des vallées, des bassins de vie, sans se limiter à la seule question du tourisme.

Il est nécessaire de rééquilibrer l’économie montagnarde vers d’autres secteurs et de l’ancrer dans le respect de l’humain et de l’environnement. De nombreuses énergies se déploient déjà pour faire vivre les territoires autour de projets solidaires, créatifs et écologiques comme l’artisanat, la création de tiers-lieux, le slow tourisme, l’agroécologie, la création d’entreprises d’économie sociale et solidaire, etc. Ces initiatives sont profondément enracinées sur les territoires et permettent une vie à l’année pour tous.

Les montagnes sont reconnues pour leurs formidables richesses naturelles et humaines. Collectivement, osons faire un pas de côté et cheminer vers de nouveaux possibles !