Le grand déplacement des Français a-t-il lieu ?

Aménagement du territoire

Publié le 11/02/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

PHOTOMORPHIC PTE. LTD.

Le colloque intitulé "Les nouveaux horizons de la cohésion des territoires", organisé par l'Agence nationale de la cohésion des territoires le 3 février dernier, a été l'occasion de revenir sur les effets de la crise sanitaire sur les mouvements de population. Des effets qui ne sont pour le moment que très modestes.

Les Français ont-ils massivement quitté les métropoles après la crise sanitaire, à la recherche d’espaces et d’un cadre de vie plus paisible ? Observe-t- dans les villes moyennes et petites villes des arrivées massives de familles en provenance des grandes villes ? Il est encore trop tôt pour disposer des études démographiques ou sur les mobilités résidentielles de l’Insee. Mais plusieurs équipes de chercheurs ont cherché d’autres indicateurs qui pourraient indiquer des tendances. Ils ont présenté leurs travaux lors du colloque organisé par l’ANCT le 3 février dernier.

Marie-Christine Jaillet, sociologue à l’Université Toulouse Jean-Jaurès, a mis en garde : « avec le confinement, des gens ont quitté les grandes villes, mais qui sont ces ...