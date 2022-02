Orange annonce l’extinction du réseau cuivre pour 2030

Très haut débit

Publié le 09/02/2022

Fin janvier, l'opérateur a transmis à l'Arcep, le régulateur, son plan de fermeture du réseau, dont il est propriétaire. Le plan a été élaboré après plusieurs expérimentations. Les élus devront être étroitement associés aux procédures.

Les élus l’attendaient depuis longtemps. Orange a transmis le 31 janvier, avec retard, à l’Arcep son projet de plan de fermeture du réseau de boucle locale cuivre pour 2030. C’est donc à cette date que la fibre optique (FttH) deviendra l’infrastructure télécom fixe de référence, en remplacement du réseau historique en cuivre, devenu obsolète.

Orange esquisse les grandes lignes de son plan « cuivre »

Plus de 70% des foyers sont aujourd’hui raccordables aux offres FttH et la fibre devrait irriguer tout le territoire en 2025, dans le cadre d’un service universel. Au fur et à mesure que le très haut débit (THD) est déployé, le cuivre perd de son utilité — les abonnements au THD sont désormais majoritaires. Et il serait déraisonnable de conserver deux réseaux ...

