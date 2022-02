Un reclassement réussi, ça se prépare !

Parcours professionnels

Trois ans après son entrée en vigueur, la période de préparation au reclassement commence à trouver sa place dans les collectivités. Avec un véritable bénéfice pour les agents comme pour les services.

C’est avec l’ ETP du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, où elle travaille, que ­Mélissa ­Pereira a été mise en contact à la suite d’un arrêt maladie de plus d’un an. « La PPR m’a été présentée et j’ai intégré l’ETP en février 2021. Après des tests pour évaluer mon niveau en informatique et en français, et des formations en bureautique sur l’accueil et les écrits administratifs, j’ai mené une ­première mission de trois semaines au sein même de l’ETP pour un remplacement de congés maternité. Et je viens de prendre un poste de gestionnaire qui s’est entre-temps libéré », se réjouit cette auxiliaire de puériculture. ­Mélissa ­Pereira fait partie des bénéficiaires de la PPR , mise en œuvre dans la fonction publique territoriale par le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019. Il s’agit d’un dispositif visant à faciliter la transition professionnelle des agents déclarés inaptes à tous les emplois de leur grade.

Pour les collectivités déjà engagées dans l’accompagnement de leurs agents, la PPR fournit un cadre réglementaire et permet de resserrer le parcours de reclassement sur douze mois. Pour les autres, l’obligation faite aux employeurs de proposer une PPR a encouragé l’adoption de parcours de transition professionnelle.

La PPR peut être indiquée dès lors que les instances médicales ont prononcé l’inaptitude de l’agent. Conseillère « emploi et handicap » à la maison des communes de la Vendée, qui regroupe, entre autres administrations, le CDG de la Vendée (459 collectivités affiliées, soit 11 500 agents), ­Sandrine ­Flamant prend le temps de présenter la PPR et ses alternatives à chaque agent notifié de son inaptitude (lire l’encadré ci-dessous).

« Le dispositif est géré par la collectivité, qui propose un bilan professionnel, un parcours de formation et des périodes d’immersion. Nous offrons, de notre côté, les services d’une conseillère en compétences professionnelles ainsi qu’un stage “santé au travail et évolution professionnelle”, en partenariat avec le CNFPT. Quant à l’agent, il se doit d’être acteur de sa recherche de stage ou de postes », explique-t-elle.

Evolutions en vue Un projet de décret soumis au CSFPT le 16 février prévoit que les employeurs territoriaux pourront directement pro­poser un poste aux agents sans qu’ils aient fait au préalable la demande de reclassement.

Bilans d’étape

Lorsque l’agent accepte d’entrer dans le dispositif, une convention tripartite avec sa collectivité et le CDG est signée, rappelant les obligations de chacun, notamment l’engagement de l’agent à suivre le parcours de transition professionnelle lui permettant d’affiner son projet et ses compétences. « La PPR structure un accompagnement au reclassement que nous faisions, auparavant, au fil de l’eau. La première étape consiste en un bilan de compétences et un point sur le projet de la personne concernée. Psychologue du travail et conseiller en évolution professionnelle l’accompagnent ensuite dans des bilans d’étape », souligne ­Isabelle ­Debest, directrice des ressources humaines du conseil départemental du Gers (1 300 agents, 189 300 hab.).

Un parcours de formation et de mises en situation professionnelle ponctue le parcours de transition professionnelle. « Des stages de prise en main ou d’approfondissement des compétences informatiques sont proposés. Mais nous travaillons au cas par cas. Ainsi, un agent du service informatique a suivi une formation diplômante pour travailler dans les espaces verts, puis a été recruté en dehors du conseil départemental », raconte ­Isabelle ­Debest.

Une voie qui n’est pas adaptée à tous les profils Souvent fructueuse, la période de PPR ne convient pas à toutes les situations. « L’idéal est que le projet professionnel de l’agent corresponde à un poste dans sa collectivité, libre à horizon de quelque mois, ce qui lui laisse le temps de s’y former. Mais ne pas passer par la PPR ne signe en aucun cas l’échec d’un reclassement », commente ­Sandrine ­Flamant, de la maison des communes de la Vendée. Et de citer des agents passés par un licenciement ou une rupture conventionnelle pour être immédiatement embauchés dans le secteur privé. « Pour des personnes usées qui ne souhaitent pas s’engager sur un an de formation sans certitude de reclassement, la retraite pour invalidité peut aussi être une étape avant de retrouver un poste », reprend ­Sandrine ­Flamant.

Mises en situation

Quant aux périodes d’immersion, elles constituent pour l’agent une occasion de convaincre un futur chef de service. A ­Toulon, un agent administratif de catégorie B se prévalant de compétences techniques a ainsi démarché le responsable des bâtiments. « En trois mois, il a apporté la preuve que certains de ses savoir-faire pouvaient intéresser le service qui l’a ensuite intégré », commente ­Grégory ­Caretto, chargé du reclassement professionnel.

Ces courtes expériences se révèlent très utiles pour rassurer l’agent dans son projet et le conforter dans ses compétences. Au conseil départemental de la ­Seine-Saint-Denis, les mises en situation (qui, dans le cadre de la PPR, peuvent correspondre à des remplacements ou des renforts en cas de pic d’activité) sont tutorées par un agent du service qui l’accueille et sont pensées dans une logique de montée progressive en compétences.

Une logique qu’a également faite sienne Troyes qui, depuis quatre ans, dédie une cellule au reclassement. « Les périodes d’immersion passent par un contrat entre l’agent et le service d’accueil et de vraies missions, tutorées par notre chargé de reclassement. Une immersion peut suffire, mais il faut parfois aller jusqu’à deux ou trois. L’enjeu est de prendre le temps que l’agent fasse le deuil de son métier précédent et trouve un second souffle. Il est aussi important qu’un “matching” s’opère entre ses envies et les postes disponibles », note ­Arnaud ­Bouvier, DRH de la ville, de l’agglomération et du centre communal d’action sociale de ­Troyes (81 communes, 1 200 agents, 172 300 hab.).

Ces expériences souvent réussies contribuent à rehausser l’image du reclassement, auprès des agents comme des services. D’ailleurs, les collectivités s’efforcent d’anticiper ces parcours de transition professionnelle en repérant en amont le personnel qui pourrait être touché par une inaptitude et en identifiant les postes susceptibles de se libérer à court ou moyen terme. « Nous anticipons dès les premiers signes envoyés par le médecin de prévention, de façon à intégrer très tôt les agents concernés à notre dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en tenant compte des restrictions médicales de l’agent. La PPR nous permet ensuite de les accompagner dans les meilleures conditions », explique ­Arnaud ­Bouvier.

Un atelier avec le psychologue du travail sur le deuil du métier exercé Ghazaleh Monazzami, responsable de l’Ecole des transitions professionnelles et des parcours de mobilité Pionnière en matière d’accom­pagnement au reclassement, la ­Seine-Saint-Denis a ­adopté en mars 2021 la période de PPR. « Nous disposions déjà d’un panel de formations requalifiantes et de possibilités de stages dans nos services », raconte ­Ghazaleh ­Monazzami, responsable de l’ ETPPM , créée en 2019. Après des tests, des formations adaptées aux compétences et au projet de l’agent sont déployées pour faciliter la transition professionnelle. « Avec la PPR, nous avons eu carte blanche pour développer de nouveaux projets », poursuit-elle. Un atelier a été monté avec le psychologue du travail sur le deuil du métier exercé et la projection dans le nouveau poste. Des troupes de théâtre interviennent pour appréhender le changement de culture, les nouvelles postures de travail et relations à la hiérarchie à adopter. Parmi les 53 agents intégrés à l’ETPPM, treize s’inscrivent dans une PPR. Et aucun refus n’a été essuyé. Quant aux services, ils accueillent les agents concernés pour des missions d’un à trois mois. « Le reclassement ne relève plus de la seule DRH. Il est partagé par l’ensemble des services », se félicite la responsable. Contact : Gazaleh Monazzami, 01.43.93.93.93.

Aller voir ailleurs Souvent organisées au sein de la collectivité d’origine, les périodes d’immersion peuvent aussi se dérouler chez un autre employeur. Une pratique encore rare, mais qu’a testée le CD du Gers, notamment pour une personne qui a réalisé un stage dans un collège comme AVS .