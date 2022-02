Des pistes pour renforcer la place de la médiation sociale

Politique de la ville

Publié le 09/02/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage

Le député (LREM) de l’Hérault Patrick Vignal doit remettre, en mars, à Jean Castex, le rapport d’une mission sur les dispositifs de médiation sociale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Avec le réseau France médiation, qui l’accompagne dans ce travail, il a confié à " La Gazette" ses pistes de préconisations.



« Remettre de l’humain dans l’urbain. » Tel est le titre du rapport que le député (LREM) de la 9e circonscription de l’Hérault, Patrick Vignal, remettra à Jean Castex mi-mars, à l’issue de la mission sur la médiation sociale confiée par le Premier ministre le 28 octobre dernier. Objectif de celle-ci : évaluer les dispositifs existants dans les QPV, les QRR, et faire des propositions d’amélioration.

« Je n’ai pas voulu auditionner les grands réseaux nationaux comme on le fait souvent, explique Patrick Vignal, mais aller plutôt à la rencontre des acteurs de terrain. » Outre ces visites et rencontres à Bordeaux, Béziers, Vitrolles, Marseille, Rennes, Lille… il a lancé une consultation tous publics en ligne et a adressé un questionnaire à quelque 600 villes de plus de 20 000 habitants ...