Social et médico-social : au secours des professionnels fragilisés

Travail social

Publié le 09/02/2022 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France, Métier et carrière santé social, Toute l'actu RH

La crise sanitaire a mis à rude épreuve les professionnels de la filière sociale et médico-sociale. Des collectivités mettent en place des modalités de soutien des équipes déstabilisées.

Epuisement, manque de reconnaissance, souffrance au travail… Céline Lacroix, assistante sociale de secteur, et Céline Escoll, infirmière de la protection maternelle et infantile, à Angoulême, témoignent des dégâts provoqués par la crise sanitaire dans un secteur social et médico-social déjà mal en point.

Le premier confinement ? « C’était du bricolage, pas de matériel téléphonique, informatique, ni de protections, des collègues absents pour garder leurs enfants ou pour des raisons de santé, racontent-elles. On a utilisé notre téléphone personnel pour rester en lien avec les personnes suivies et on a continué à aller sur le terrain pour la protection de l’enfance. »

Selon Raphaël Bessis, psychologue clinicien au CIG Petite Couronne, chargé de la supervision et des analyses de la pratiqu ...

