Externalisation du nettoyage dans les collèges : un coût financier et social

Externalisation des services publics

Publié le 09/02/2022 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une RH, Actu Education et Vie scolaire, Actu Emploi, Actu experts finances, France, Toute l'actu RH

Deux chercheurs en économie ont présenté le 4 février leurs travaux sur l'externalisation des agents de nettoyage des collèges des départements du Nord et des Yvelines. Deux expériences qui déconstruisent les croyances sur les bénéfices, en termes de compétences mais surtout de coût pour la collectivité, de l'externalisation de ce service.

La journée d’étude sur la transformation de l’emploi public organisée à Lille le 4 février par le Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques (CLERSE) a jeté un coup de projecteur sur les représentations associées à l’externalisation de certaines fonctions remplies habituellement par des agents publics.

François-Xavier Devetter, professeur de sciences économiques à l’université de Lille, et Julie Valentin, maître de conférence en sciences économiques à l’université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, ont travaillé à partir de l’externalisation des agents de nettoyage des collèges des départements du Nord (processus progressif depuis 2017) et des Yvelines (externalisation en une fois via un PPP en 2019).