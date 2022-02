Associations

Mener une fusion d’associations

Publié le 09/02/2022 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France

Satellites des collectivités, les associations sont aujourd’hui souvent poussées, notamment dans un souci de cohérence géographique ou de mutualisation, à se restructurer. Longtemps peu encadrées, les procédures de fusion, scission et apport partiel d’actifs entre associations sont aujourd’hui régies par des dispositions contraignantes. Décryptage par Mounia Idrissi et Morgane Kermarrec, avocates au sein du Cabinet Goutal, Alibert et associés.

Mounia Idrissi et Morgane Kermarrec Avocates au sein du Cabinet Goutal, Alibert et associés