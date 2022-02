Ce que dit la loi de finances pour 2022 sur la révision unilatérale des attributions de compensation

Analyse

Publié le 09/02/2022 • Par Fabian Meynand • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Décryptages finances, France

Le départ d’entreprises importantes d’un territoire, et la perte de bases taxables et produits économiques qui en découlent, ont toujours été un sujet de discorde et parfois de jalousie entre communes membres d’un même EPCI à Fiscalité Professionnelle Unique. Faut-il impacter l’attribution de compensation (AC) de la seule commune sur laquelle est constatée la perte de base, ou l’ensemble des AC des communes membres, voire aucune AC ? Comment évaluer la réduction d’AC ? La Loi de finances pour 2022 tente d’apporter des réponses.

Jusqu’en 2021, le législateur était assez peu bavard sur la possibilité octroyée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de réviser unilatéralement les attributions de compensation de ses communes membres en cas de diminutions des bases imposables et produits afférents. Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI) prévoyait ainsi en la matière, un principe général et une dérogation :

Le principe : « Le conseil de l’EPCI ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu’après accord des conseils municipaux des communes intéressées ».

La dérogation : « Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions (…), l'organe délibérant de l'EPCI peut décider de réduire les attributions de compensation ».

Pour en savoir plus, il fallait alors se référer au guide des AC de 2019 rédigé par la DGCL, qui précise :

S’agissant des conditions de droit permettant le recours à la procédure de révision unilatérale des AC : La diminution des bases imposables doit découler principalement du départ d’entreprises du territoire de l’EPCI entraînant une diminution (hors politique d’exonération ou abattements) du produit de la fiscalité professionnelle (CFE, CVAE, IFER, TAFPNB et TASCOM). S’agissant des conditions de majorité : En cas de révision unilatérale des AC pour perte de bases taxables, l’accord des conseils municipaux des communes dont l’AC est diminuée n’est pas requis. Un vote à la majorité simple de l’organe délibérant du groupement suffit. S’agissant de la diminution d’AC tolérée : Il n’est pas possible de diminuer le montant des AC d’un montant supérieur à la perte de bases subies par l’EPCI.

Un dernier point, afférent au cadre de la diminution d’AC, largement précisé et actualisé par la loi de finances pour 2022.

Prise en compte des compensations versées par l’État en cas de départ d’entreprises

Si globalement la base de calcul de la diminution unilatérale d’AC (qui ne peut être supérieure à la perte de produit) ne varie pas, la loi de finances pour 2022 précise néanmoins dans son article 197, qui complète en cela de 2 alinéas le V de l’article 1609 nonies C du CGI, que :

La réduction ne peut avoir pour effet de baisser l’attribution de compensation de la commune intéressée d’un montant supérieur au montant le plus élevé entre d’une part, 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement et, d’autre part, le montant qu’elle a perçu, le cas échéant, au titre FNGIR (VIII du 2.1 de l’article 78 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010) ;

Un EPCI à fiscalité propre bénéficiant, de la part de l’Etat, d’un des mécanismes de compensation en cas de perte de CET (art. 78 de la LFI 2010) ou perte d’IFER (art. 79 de la LFI 2019) peut décider de procéder à une révision (réduction) unilatérale des AC sur plusieurs années s’il le souhaite. Dans ce cas, les modalités d’appréciation de la perte de produit et donc de la réduction d’AC, prennent en compte dans le calcul, les compensations suivantes et leur échéancier :

Article 78 de la loi de finances 2010 (I, II et II bis du 3) : Mécanisme de compensation pour perte de bases de CET permettant aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre confrontés à une réduction importante de contribution économique territoriale (CET), de bénéficier de la part de l’Etat d’une compensation dégressive de ladite perte sur 3 ans (90% la première année, 67,5% la deuxième année et 45% la troisième année) étendue à 5 ans par la loi de finances 2019 dans certains cas de perte exceptionnelle définis par décret en Conseil d’Etat (la compensation est alors égale à 90 %, puis 72 %, 54 %, 36 % et 18 % de la perte de recettes fiscales). Article 79 de la loi de finances pour 2019 (III) : Mécanisme de compensation pour pertes de produits d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme (art. 1519 E du CGI) subies par les communes et EPCI à fiscalité propre en raison de la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire. Le fonds mis en place permet ici une compensation dégressive de ladite perte, comme pour la CET, sur trois ans en cas de perte dite « importante » et sur cinq ans en cas de perte dite « exceptionnelle » selon des critères définis par décret pris en Conseil d’Etat.

Dans ces deux cas, la diminution d’AC ne pourra – in fine – être supérieure, au titre d’une année, à la différence entre, d’une part, la réduction du produit fiscal subit et, d’autre part, le montant de la compensation versée au titre des mécanismes de compensation susvisés.

Les modalités de calcul de la réduction d’AC étant précisées, restait donc à aborder, pour la loi de finances pour 2022, le second point épineux de la révision unilatérale d’AC pour perte de bases taxables, à savoir la question de la solidarité ou non du territoire devant la perte de produit fiscal constaté.

Entre solidarité et individualisme : La loi de finances 2022 ne tranche pas

Les textes afférents à la révision unilatérale d’AC en cas de perte de produit fiscal, visent principalement l’AC de la commune membre sur le territoire de laquelle la perte a été constatée. Cela n’a d’ailleurs évidemment un sens que dès lors que les bases taxables perdues ont été prises en compte dans le calcul originel de l’AC de ladite commune. C’est pourquoi le guide des AC rédigé en 2019 par la DGCL précise que la diminution des bases imposables doit découler principalement du départ d’entreprises du territoire de l’EPCI entraînant une diminution du produit de la fiscalité professionnelle mentionnée au premier alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C du CGI, c’est-à-dire la CFE , la CVAE , l’ IFER , la taxe additionnelle à la TFPNB et la TASCOM prises en compte dans le calcul de l’ « AC fiscale ».

Reste que les textes n’interdisent pas non plus de pratiquer une révision unilatérale d’AC sur l’ensemble des communes membres d’un même territoire à FPU, ce qui revient à poser la question suivante : la réduction envisagée, doit-elle reposer sur la seule commune membre sur le territoire de laquelle la perte de produit global disponible a été constatée, ou au contraire, par solidarité, être « diluée » sur l’ensemble des AC des communes membres de l’EPCI (un effort partagé et solidaire qui a particulièrement un sens quand la perte fiscale constatée et subie par l’EPCI à FPU repose sur une entreprise dont les bases taxables n’ont été prises en compte dans aucune des AC des communes membres et dont la perte de produit fiscal généré affecte, par conséquent, l’ensemble du territoire et non pas une commune membre en particulier) ?

En la matière, la DGCL dans le cadre de son guide sur les AC de 2019 avait tenté de combler le silence du législateur, sans pour autant réellement prendre position. En cela, la DGCL avait indiqué dans le guide des AC : « La loi ne précise pas de méthode spécifique de répartition de la baisse des AC entre les communes. Dans ce contexte, il apparaît que deux possibilités s’offrent à l’EPCI lors d’une révision unilatérale à la suite d’une perte de bases imposables :

Soit répercuter la perte sur toutes les communes dans une logique de solidarité au sein de l’EPCI ;

Soit répercuter la perte uniquement sur la ou les communes sur le territoire de laquelle/desquelles la perte de base a été constatée, si l’EPCI est en mesure de démontrer que la perte de recettes fiscales est concentrée sur le territoire d’une seule ou de quelques communes ».

Une posture qui a été reprise très strictement par l’article 197 de la loi de finances pour 2022 qui rappelle à son tour ces deux possibilités de révision unilatérale d’AC et les intègre au 1° du V de l’article 1609 nonies C du CGI : « L’EPCI peut décider de l’appliquer soit à l’ensemble des communes membres, soit à la seule commune membre sur le territoire de laquelle la perte de produit global disponible a été constatée ». Autrement dit, le législateur a sur ce point, tout simplement botté en touche laissant les EPCI faire face à leurs propres responsabilités !