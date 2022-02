Le programme Territoires d’industrie ne vaccine pas contre la crise

Développement économique

Publié le 10/02/2022 • Par Cédric Néau Romain Gaspar • dans : Actualité Club finances, France

Des chercheurs économistes ont étudié les 146 territoires d’industrie durant la crise sanitaire. Tous ont subi des baisses d’emplois plus ou moins significatives selon le secteur d’activité et leur localisation. On n’efface pas un siècle d’histoire industrielle avec un seul programme…

Le programme Territoires d’industrie n’a pas empêché les sites industriels répertoriés de boire la tasse durant la crise sanitaire. Alors que, selon le gouvernement, les acteurs des 146 zones éligibles ont mis en place 1 400 projets soutenus dans le cadre de France Relance, correspondant à près de 2 milliards d’euros engagés en trois ans par l’État, les opérateurs et les régions, une étude de Mounir Amdaoud et Nadine Levratto montrent que la pandémie a bien eu des effets plus ou moins négatifs sur les entreprises réparties dans ces territoires.

Dans ce rapport intitulé « 146 territoires d’industrie, en apparence semblables et pourtant si différents » les économistes du laboratoire Economix, dépendant du CNRS et de l’université Paris Nanterre, rapportent qu’« entre fin 2019 et fin 2020, près de 327 000 emplois salariés (-1,74%), dont 55 337 dans l’industrie (-1,86%), ont été perdus du fait du Covid et malgré les aides massives à l’activité partielle dont ont bénéficié les entreprises pour conserver leurs salariés. » Au total, le recul de l’emploi industriel durant cette période a été de -2,02 % contre -1,66 % de l’emploi total.

L’impact varie selon les territoires et les secteurs

Si le label Territoires d’industrie n’est pas le paratonnerre espéré, l’impact de la crise a été plus ou moins fort selon les types de Territoires d’industrie. Les sites spécialisés sur la production de produits finis, à destination des entreprises et des ménages comme le textile, la chaussure, l’informatique, le bois, l’imprimerie, l’énergie, etc. présents dans 46 territoires d’industrie ont particulièrement souffert avec une perte d’emploi total de -1,9 % mais surtout de -2,48 % pour l’emploi industriel. Cependant, le choc a pu être amorti par la répartition relativement homogène de ces entreprises sur l’Hexagone, excepté dans le pourtour méditerranéen.

Ce n’est en revanche pas le cas pour les industries lourdes et d’équipement comme la chimie, le raffinage, agro-alimentaire, pharmaceutique, la maintenance, etc. Les 43 territoires d’industrie qui les accueillent sont majoritairement situés dans la moitié nord du pays. Déjà frappées par une variation de l’emploi industriel sur la période 2015-2019 négative de -1,66% et inférieure de 1,32 point de pourcentage à la moyenne nationale, ces régions ont subi durant la crise une perte d’emploi industriel évaluée par les économistes à -2,02 % (pour -1,65 % de pertes d’emploi total).

Enfin, les 57 territoires d’industrie dans les secteurs technologiques, de services et d’information, de l’hôtellerie et la restauration, informatiques ou immobiliers et qualifiés par les auteurs de l’étude « d’hyperindustriels », n’ont subi qu’un recul de -1,89 % de l’emploi industriel mais tout de même de -1,8 % pour l’emploi total, notamment à cause de la fermeture des hôtels et restaurants. Toutefois ces territoires plutôt localisés dans les métropoles, le sud et l’ouest de la France ont pu minorer l’impact de la crise par la forte croissance de l’emploi industriel de +1,6% acquise entre 2015 et 2019, à comparer à une moyenne nationale de +0,34%. Il pourrait s’agir donc plus d’une correction conjoncturelle qu’une déprise structurelle.

Héritage de l’histoire

Mais quelle que soit l’intensité du choc subi, la crise sanitaire a révélé en creux l’hétérogénéité des situations des territoires acquises avant leur labellisation et la crise. Mounir Amdaoud et Nadine Levratto ont mis en évidence des couples productivo-géographiques – un nord d’industrie lourde et un sud de PME et de produits finis – qui s’inscrit « dans l’histoire longue du pays et de l’industrie française » analysent-ils. « Le voir persister alors même que l’industrie s’est effondrée au cours des trente dernières années et que des politiques publiques sont intervenues pour infléchir cette trajectoire et orienter les spécialisations pose de nombreuses questions » poursuivent-ils, dont la première porte sur la véritable efficacité des dispositifs de soutien tels que Territoires d’industrie…

Un programme d’attractivité des territoires Lancé le 22 novembre 2018, le programme Territoires d’industrie réunit l’État, la Banque des Territoires et sept opérateurs nationaux qui mobilisent des moyens financiers, techniques et humains en partenariat avec les conseils régionaux et les intercommunalités pour faciliter le déploiement de nouveaux projets industriels dans les territoires. Ils représentent 48,6% des établissements industriels français. Ils emploient 55,73% des salariés de l’industrie. Quatre objectifs sont assignés au programme : favoriser l’attractivité des territoires et des métiers de l’industrie ; faciliter la formation, le recrutement et la mobilité des salariés afin de répondre aux besoins en main d’œuvre des entreprises ; accompagner les entreprises et les territoires dans les transitions numérique et écologique ; accélérer les procédures administratives…