« L’Etat ne fait pas son travail dans le déploiement de la ZFE métropolitaine »

Interview de Daniel Guiraud, vice-président délégué à la transition écologique, à la qualité de l’air et au développement des réseaux énergétiques de la Métropole du Grand Paris.

Les ZFE s'inscrivent dans l'air du temps

La Métropole du Grand Paris vient d’annoncer devoir repousser la restriction de circulation des véhicules Crit’Air 3 dans la Zone à Faibles Emissions (ZFE) métropolitaine, à l’intérieur du périmètre de l’autoroute A86. Pourquoi ?

La prochaine étape de la ZFE, qui consiste à limiter la circulation des véhicules Crit’Air 3, n’interviendra pas avant au moins début 2023 alors que son application était prévue le 1er juillet 2022. Car nous attendons toujours que l’Etat reconnaisse notre ZFE comme un territoire d’expérimentation pour la mise en œuvre d’un prêt à taux zéro (PTZ) afin de diminuer le reste à payer des ménages les plus modestes. On s’est rendu compte très tôt que le déploiement d’une ZFE ne fonctionnerait pas si l’on ne prenait pas en compte sa dimension sociale. Dans cette logique, on ne peut pas écarter la problématique des ménages les plus modestes le plus souvent propriétaires de véhicules polluants et qui seront donc les plus touchés par les restrictions de circulation de véhicules Crit’Air 3. Nous avions demandé au gouvernement de soutenir le reste à payer sur l’achat d’un véhicule écologique pour les ménages les plus modestes par un prêt à taux zéro. Il a préféré mette en place un microcrédit cumulable avec le bonus écologique et la prime à la conversion. Ce microcrédit donne accès à un prêt allant jusqu’à 5 000 euros sur une durée de 5 ans.

Pourquoi ce microcrédit ne vous convient pas ?

Il n’est ni adapté et ni accessible aux foyers les plus défavorisés, car l’emprunt n’est pas garanti par l’Etat. Sans cette garantie, les banques ne prêtent pas aux ménages défavorisés. Nous avons pourtant multiplié les réunions avec le gouvernement sur l’installation de ce prêt à taux zéro depuis deux à trois ans, sans résultat. Ce microcrédit est plus accessible aux classes moyennes. Rappelons que la métropole peut apporter une aide jusqu’à 6 000 euros selon les revenus, aux ménages pour acquérir un véhicule écologique dans le cadre de son dispositif « Métropole Roule Propre ». Notre soutien financier est cumulable avec les autres aides d’Etat prévues pour inciter les ménages à remplacer leur véhicule polluant. Avec le bonus écologique et la prime à la conversion, ils peuvent cumuler jusqu’à 18 000 euros d’aides pour l’achat d’un véhicule propre neuf et jusqu’à 13 000 euros pour l’acquisition d’un modèle propre d’occasion. Nous avons mis en place à cet effet avec l’Etat un guichet unique (primealaconversion.gouv.fr) qui permet aux demandeurs de déposer un seul dossier pour toutes les aides.

Y a-t-il d’autres raisons au report de calendrier de la ZFE ?

Nous attendons également de bénéficier de la mise en place du contrôle sanction automatisé, via un système de vidéosurveillance de verbalisation des véhicules polluants circulant dans la ZFE, à l’aide de caméras qui filment les immatriculations des contrevenants. Nous avons signé une convention avec l’Etat qui s’engageait sur cette mise en place. Mais celle-ci n’avance pas. Or, l’inertie administrative ne peut pas expliquer cette lenteur. Un rapport sur le contrôle automatisé des véhicules intégrant les préoccupations de la Cnil sur la protection des données personnelles a été remis au gouvernement en 2019. Ce rapport semble depuis sous embargo. Je suis persuadé que le gouvernement n’a pas pris de décision, par crainte d’accentuer le mouvement des gilets jaunes à l’époque et de le revigorer aujourd’hui. Il faut que l’Etat fasse sa part de travail pour faire avancer le déploiement de la ZFE métropolitaine, au risque de devoir reporter en conséquence la 4eme étape qui prévoit de limiter la circulation des véhicules Crit’Air 2 en 2024. Les deux questions liées au report du calendrier vont être examinées par les élus de la Métropole le 15 février prochain et début avril.