Présidentielle 2022 : questionnaire pour « un mieux » de décentralisation

Enquête en ligne

Publié le 09/02/2022 • Par Romain Mazon • dans : France

Les DG d’intercos lancent une enquête en ligne pour recueillir l’avis de leurs homologues, et plus largement des territoriaux, dans la perspective de soumettre ces propositions aux candidats à la présidentielle. Participez !

Comment faire « mieux de décentralisation » ? L’ADGCF, l’association des DG d’intercos a bien quelques idées, qu’elle avait déjà diffusées à l’été 2019, dans un rapport assez peu consensuel, mais qui ne fuyait pas les questions qui fâchent et que, bon an mal an, le monde territorial se pose sans cesse.

Depuis, les réflexions au sein du réseau ont continué et surtout, l’élection présidentielle approche. L’occasion de tester les idées des candidats. Mais avant cela, construire des propositions claires et hiérarchisées. C’est à cette fin que l’ADGCF lance une enquête en ligne, auprès des territoriaux, qui permettra de sélectionner les propositions qui seront soumises aux candidats en lice.

Le questionnaire est divisé en quatre chapitres, qui ne se limitent pas à dessiner la place des intercommunalités dans le paysage territorial, mais posent la question des compétences de tous les échelons de collectivités, de leurs coopérations, et de leurs relations à l’Etat.

Sur une échelle qui va de « tout à fait d’accord » à « pas du tout d’accord », le questionnaire interroge sur les sujets de climat, de social (faut-il étendre le modèle lyonnais pour lutter contre la pauvreté, faut-il fusionner CAF et départements…), des coopérations et mutualisations territoriales (pour les RH ou l’ingénierie) et enfin, de démocratie, notamment sur le mode de scrutin des exécutifs communautaires, jusqu’à l’élection des sénateurs, en passant par le retour du conseiller territorial.

Les propositions issues de ce processus seront débattues les 4 et 5 mars prochain, à l’occasion des universités d’hiver de l’association, qui se dérouleront à Saint Brieuc.