Accueil

Actualité

Actualité France

France Décarboner l’économie : le plan du Shift project pour lancer le débat

Climat

Décarboner l’économie : le plan du Shift project pour lancer le débat

Publié le 08/02/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans : France

D.R.

The Shift Project a présenté le 7 février son « Plan de transformation de l’économie française ». Un vaste travail qui a vocation à inspirer les acteurs privés et publics afin d'engager les transitions nécessaires pour se mettre sur le chemin de la neutralité carbone. Un chantier compliqué et qui est sans doute le plus grand défi des trente années à venir.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Economie

Energie - air - climat

Energies renouvelables