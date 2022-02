Réglementation

Amende forfaitaire délictuelle : où en est-on ?

Publié le 08/02/2022 • Par Géraldine Bovi-Hosy • dans : A la Une prévention-sécurité, France, Vos questions / Nos réponses prévention-sécurité • Source : Géraldine Bovi-Hosy

© Bertrand Holsnyder

Début septembre 2021, le ministre de l'Intérieur a annoncé le déploiement d'une expérimentation concernant l'amende forfaitaire délictuelle pour les occupations des parties communes d'immeubles ainsi que les occupations illégales de terrain par des caravanes. Elle devrait être déployée en 2022. L'occasion de revenir sur cette procédure de jugement qui est déjà appliquée dans le domaine du code de la route et depuis plus d’un an pour usage illicite de stupéfiants.

