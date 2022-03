Des animaux pour remplacer les équipements motorisés

Les émissions polluantes liées aux moteurs thermiques dégradent la qualité de l’air. Plusieurs collectivités territoriales cherchent à limiter le recours à ces moteurs et à les remplacer par des animaux. Ce peut être aussi bien pour la tonte d’espaces verts que pour la traction de véhicules. Cette mesure écologique constitue une alternative originale à l’utilisation des équipements mécaniques pour assurer des missions de service public. La présente fiche fait le point sur les actions engagées par les communes dans ce domaine.

Espaces verts et végétalisation

Écopâturage

En application de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, dite loi Labbé, les collectivités locales n’ont plus le droit d’utiliser des herbicides dans les lieux publics depuis le 1er janvier 2017. Pour faire disparaître les mauvaises herbes et limiter la pousse, de nombreuses communes ont recours à des animaux. Environ 500 collectivités (et organismes privés) utilisent cette méthode d’entretien de leurs espaces paysagers à l’aide d’herbivores : ovins, caprins, bovins, ânes, voire lamas.