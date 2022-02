Vidéos, échanges, travaux pratiques… la formation aux risques routiers rappelle les bons réflexes

Prévention

Publié le 18/02/2022 • Par Isabelle Verbaere • dans : Actu prévention sécurité, France, Toute l'actu RH

La commune de Saint-Germain-du-Puy a remporté un Prix « santé et mieux-être au travail » 2021 de la MNT pour avoir mis en place une sensibilisation à la sécurité routière et aux addictions.

[Saint-Germain-du-Puy, Cher, 115 agents, 5 000 hab.]

« Nous sommes tous des mauvais­ conducteurs ! » C’est par ce constat que ­­Frédéric ­Turpinat, chef du service de la police municipale de Saint-­­Germain-du-Puy introduit la formation aux risques routiers. « Parce qu’au fil des années, on prend de mauvaises habitudes, dont certaines peuvent s’avérer dangereuses, comme ne pas respecter les distances de sécurité », rappelle-t-il. D’autres peuvent endommager le ­véhicule, comme « laisser son pied en permanence sur l’embrayage ».

Moins d’accrochages

La formation, lancée en 2018 et qui se déroule durant le temps de travail, est obligatoire. Ils sont 72 agents titulaires a en avoir déjà bénéficié. « Nous avons priorisé ceux qui ont eu un accident de service », détaille ­­Frédéric ­­Turpinat. La commune a enregistré cinq accidents ces dernières années, dont un en 2021 qui s’est soldé par trois jours d’arrêt de travail pour le conducteur. La formation a ensuite été proposée à ceux qui ­conduisent les ­véhicules de ­service, ceux qui utilisent le leur pour se déplacer pour la commune, comme les agents d’­entretien afin de se rendre d’un bâtiment à un autre…

La formation, d’une journée, se base notamment sur l’analyse de vidéos, l’­autoévaluation du conducteur et les échanges entre participants. Elle est dispensée par ­­Frédéric ­­Turpinat, formateur sur les risques routiers et moniteur de prévention routière. Les agents bénéficient d’une remise à jour du code de la route, qui évolue sans cesse, et prennent conscience de leurs erreurs de conduite.

Le stage s’appuie aussi sur des travaux pratiques en extérieur : conduire avec des lunettes de simulation d’alcoolémie, parcourir 20 mètres et faire un créneau sur un parking vide et sécurisé. « Le nombre d’accidents qui implique les agents lors de leurs heures de travail est trop faible pour calculer une baisse, remarque ­Frédéric ­Turpinat. Toutefois, cette formation modifie aussi leur comportement lorsqu’ils sont au volant de leur véhicule personnel, ils ont donc moins d’accrochages, parce qu’ils font plus attention. » La formation devrait être renouvelée dans cinq ans afin de rafraîchir les mémoires !

Alcool et cannabis

La commune a aussi décidé d’approfondir le problème des conduites ­addictives, et pas seulement au volant. Un comité de pilotage, composé d’agents – du service social, de l’espace « jeunes » et de la police municipale –, d’un médecin à la retraite et du responsable du pôle « santé et sécurité au travail » du centre de gestion du Cher, ­Cédric ­Iliadi, a été créé pour élaborer une formation.

« J’ai d’abord sensibilisé tous les encadrants et managers sur une demi-journée, puis les membres du comité de pilotage et, enfin, tous les agents, détaille-t-il. J’ai surtout abordé le thème de l’­alcool et des ­produits ­stupéfiants, en ­particulier le cannabis. Mon intervention a consisté à donner des définitions, à préciser les risques et la réglementation sur la consommation sur le lieu de travail. »

Le cas s’est présenté dans la commune, notamment avec un agent qui consommait de l’alcool sur son lieu d’exercice. « Les chefs de service ne savent pas quelle attitude adopter lorsqu’ils sont confrontés à un tel cas de figure, décrit ­­Frédéric ­Turpinat. Ils ne veulent pas stigmatiser ou dénoncer leur collègue avec qui ils travaillent tous les jours. L’addiction est une maladie et l’on doit faire prendre conscience à celui qui en souffre de la nécessité se faire soigner. »

« J’ai découvert que je confondais le rond-point et le sens giratoire » Yacine Alaoui, responsable du service « jeunesse » « La commune possède deux minibus qu’elle met à la disposition du service “jeunesse” pour conduire les adolescents lors de sorties culturelles et sportives et à l’occasion de séjours, au ski, par exemple. C’est moi qui conduis. Je n’ai jamais eu d’accident dans le cadre de mon travail mais j’ai trouvé cette formation très utile. J’ai passé mon permis à 18 ans et j’en ai 45. Pourtant, j’ai découvert que je confondais le rond-point et le sens giratoire, par exemple. Je ne bois pas, mais j’ai été impressionné par le test des lunettes d’alcoolémie qui permet de mesurer l’impact de l’alcool sur notre motricité et notre temps de réaction. J’ai aussi compris à quel point il faut être vigilant sur les trajets que l’on effectue tous les jours. On est moins vigilant parce que l’on connaît la route, on accélère sur les derniers kilomètres pour arriver plus vite… Et c’est souvent près de chez soi que les accidents arrivent. »