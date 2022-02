Agnès Le Brun, entre deux mondes

[Portrait]

Publié le 11/02/2022 • Par Olivier Schneid • dans : France

Pressentie, avant sa défaite en 2020 aux municipales de Morlaix, pour succéder à François Baroin à la tête de l’Association des maires de France, Agnès Le Brun est devenue l’ambassadrice du ministère de l’Education nationale auprès des élus locaux.

Chiffres-clés 2020 : réintègre l’Education nationale.

réintègre l’Education nationale. 2011-2020 : occupe diverses fonctions à l’Association des maires de France, rapporteure de la commission "Europe", puis de celle de l’éducation, vice-présidente et porte-parole.

occupe diverses fonctions à l’Association des maires de France, rapporteure de la commission "Europe", puis de celle de l’éducation, vice-présidente et porte-parole. 2019 : quitte Les Républicains. Se présente l’année suivante sous l’étiquette divers droite.

quitte Les Républicains. Se présente l’année suivante sous l’étiquette divers droite. Depuis 2015 : conseillère régionale de Bretagne.

conseillère régionale de Bretagne. 2008-2020 : maire de Morlaix.

maire de Morlaix. 2001 : conseillère municipale d’opposition à Morlaix (Finistère).

conseillère municipale d’opposition à Morlaix (Finistère). 1985-2006 : enseignante au collège et au lycée.

enseignante au collège et au lycée. 1961 : naissance à Chaumont-en-Vexin (Oise).

Elle donne rendez-vous au Grand Café de la ­terrasse, institution morlaisienne avec vue imprenable sur l’hôtel de ville, où elle a siégé pendant près de vingt ans, dont onze comme maire LR, jusqu’en 2019, puis DVD. La défaite de juin 2020 semble digérée. Car les lendemains ont été difficiles, voire douloureux… « Oui, c’est violent. Vous êtes en permanence le nez dans le guidon et, du jour au lendemain, ça s’arrête. C’est comme un sevrage brutal. Mais on ne possède pas son mandat, il est essentiel d’en avoir conscience tous les jours, rappelle Agnès Le Brun. Il faut être fier de ce qu’on a fait, et reconstruire, créer d’autres envies. » Elle n’a pas tardé. En juillet 2020, à 58 ans, l’enseignante a réintégré l’administration de l’Education nationale. Puis pris un poste à ­Paris, au siège de son ministère de tutelle.

La hotline des élus

Depuis janvier 2021, elle y incarne le « maillon manquant » entre l’Etat et les collectivités, « une hotline pour les associations d’élus ». « Mon rôle est d’être un capteur de terrain, je suis en veille permanente », développe-t-elle. « Un punching-ball » aussi, ­complète le directeur de l’éducation de France ­Urbaine, ­Etienne ­Chaufour, en se félicitant que les relations entre les deux parties se soient « fluidifiées » depuis son arrivée. « Elle fait un super travail de médiation ! » confirme le ­référent « éducation » de l’­Association des petites villes de France, ­Jean-Michel ­Morer.

Ou plutôt, de réparation d’une relation qui a souffert avec la crise sanitaire. Au printemps 2020, alors porte-parole de l’Association des maires de ­France (AMF), elle avait reproché au gouvernement un manque de concertation. Passée de l’autre côté, elle assure avoir une « liberté d’analyse » et promet qu’elle n’est « pas atteinte du syndrome de Stockholm ». Si elle avait été réélue maire de ­­Morlaix, elle aurait été, entend-on, la favorite de ­François ­Baroin pour lui succéder à la tête de l’AMF. « C’est ce qu’il dit partout », se contente-t-elle de répondre. ­

Battue, elle « réapprend à vivre ». Elle a de nouveau le temps de lire. La correspondance de ­Flaubert est un incontournable de sa table de chevet. ­­Thucydide, ­Tacite et ­Aristophane sont des références pour cette professeure de lettres classiques, qui a exercé jusqu’en 2006. Elle affectionne les ouvrages politiques, cite les mémoires de Catherine Nay. Elle a aimé « La Bibliomule de ­Cordoue », bande dessinée en forme de fable narrant la soif de pouvoir et la liberté qu’incarne le savoir. Et ne dédaigne pour autant pas se plonger dans un numéro de « Vogue » ou de « Vanity Fair ».

« Quand je raconte mes histoires de mairie, immanquablement, les gens me disent qu’il faut que je les écrive », confie Agnès Le Brun, qui avoue « prendre des notes ».

Esprit ouvre-toi

« Tous ceux qui ont un engagement municipal regorgent d’anecdotes, qui ne sont pas anecdotiques tellement ce sont des tranches de vie », remarque-t-elle. Ils sont ainsi en première ligne pour observer les discriminations. Sociale, géographique, et « la pire de toutes : l’autodiscrimination. Quand un jeune se dit : “Ah mais ça, ce n’est pas pour moi !” » « C’est a fortiori le cas quand on est une fille », ajoute l’enfant de milieu modeste, père receveur des postes, mère au foyer, qui a grandi dans la ruralité, dans le centre-ouest de la ­Bretagne, et dont une grand-mère était illettrée. L’école doit lutter contre de telles réticences, « en ouvrant l’esprit pour ouvrir sur le monde », défend-elle. Elle reconnaît au moins une vertu à la discrimination positive que constituent les lois imposant la parité femmes-hommes : « A ­compétences égales, on s’en fout du sexe. Mais, à un moment donné, si on ne force pas le truc, ça ne marche pas. »

Née dans l’­Oise au hasard d’une mutation de son père, Agnès Le Brun peut discourir sans lassitude sur sa ­Bretagne – dont elle est conseillère régionale –, du ­Trégor à la ­Cornouaille, en passant par les pays ­Glazik et ­Bigouden. « C’est un peuple, une langue, un drapeau, il faut avoir cela à l’­esprit pour en comprendre les spécificités », insiste-t-elle. Celles d’une péninsule qui s’est opposée à l’application de l’écotaxe sur son territoire, à juste titre, estime-t-elle. Parce qu’on ne peut pas traiter pareillement un camion allemand descendant vers l’­Espagne et le transport de marchandises dans une région difficile d’accès. Elle prône la différenciation, comme nombre d’élus locaux.

La France des fromages

Mais elle alerte aussi sur le risque d’archipélisation, de fragmentation, voire d’implosion de la société. Au-dessus de tout, il doit y avoir la cohésion nationale, plaide-t-elle, illustrant son propos par la « France des fromages, dont le point commun est le fromage, mais un camembert est fabriqué à partir de lait normand, un comté, de lait de montagne ». « L’action publique doit avoir cet objectif », soutient-elle. Inquiète de ce à quoi ressemblera l’après-crise, elle espère un retour du « collectif », produisant de l’­intérêt général et non de la ­juxtaposition d’intérêts ­particuliers, « à l’encontre du mouvement actuel », qu’elle déplore.

Dans le texte annonçant sa démission du conseil municipal de ­Morlaix, le 16 décembre 2021, Agnès Le Brun écrit aux ­habitants : « D’autres rendez-vous nous atten­dent. » Une allusion aux élections législatives de juin ? « Ça peut juste vouloir dire que ça ne me dérange pas qu’on le pense », répond-elle, dans un éclat de rire… ­énigmatique.