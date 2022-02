Accueil du jeune enfant en 2019 : un système « à bout de souffle »

PEtite enfance

Dans son dernier rapport annuel, l’Observatoire national de la petite enfance dévoile une baisse de la capacité d’accueil du jeune enfant de 0,7% en 2019 par rapport à 2018, la plus forte depuis 2015. En cause, un important recul de l’offre des assistantes maternelles, non compensé par la création de places en crèches.

Chiffres-clés Les naissances en 2020 : 17 000 naissances de moins qu’en 2019

Taux de fécondité : 1,83 enfants par femme L’accueil du jeune enfant en 2019 : 59,8 places pour 100 enfants de moins de 3 ans : taux de couverture des modes d’accueil formel, dont : 33 places chez les assistantes maternelles ; 20,9 en EAJE ; 3,7 à l’école ; 2,1 chez les salariés à domicile. -4,9% : diminution des effectifs d’assistantes maternelles

Dans son dernier rapport annuel publié en décembre 2021, l’Observatoire nationale de la petite enfance (ONAPE) publie de nouvelles données de référence sur l’évolution de l’accueil du jeune enfant en France entre 2018 et 2019 et dresse un premier bilan de l’impact de la crise du Covid sur l’accueil en crèche en 2020. Résultats : tous les voyants sont au rouge.

La capacité théorique d’accueil du jeune enfant, tous modes d’accueil formels (accueil en EAJE, assistants maternels, école maternelle, salariés à domicile) confondus, continue de baisser pour la 3e année consécutive, cette fois beaucoup plus fortement, passant de 1 354 900 places en 2018 à 1 345 700 en 2019, soit 9 200 places de moins en France (hors Mayotte). Une baisse principalement due au recul de l’offre proposée chez les assistantes maternelles (- 1,9 %), dont le nombre a diminué de 19 500 sur la période. Les naissances ayant elles aussi diminué (-1,4%), la capacité d’accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans a tout de même augmenté, passant de 59,3 places en 2018 à 59,8 en 2019.

Les crèches PSU à la peine

Du côté de l’accueil collectif, l’année 2019 apporte une création nette de 10 800 places supplémentaires en établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE). Mais seules 3 000 sont financées par la Prestation de service unique (PSU), le reste provenant des micro-crèches financées par la Paje, leur permettant de fixer librement la tarification appliquée aux familles. En 2019, elles comptent pour 7 900 des places supplémentaires.

« Cette évolution prolonge la tendance à la hausse observée au cours des dix dernières années : le nombre de places offertes par ce type d’accueil est passé de 357 000 en 2009 à 471 000 en 2019 », indique le rapport de l’ONAPE, soit un tiers de plus. « Il ne faudrait pas aboutir à un système d’accueil à deux vitesses, avec des familles plus aisées dans les micro-crèches Paje, et des familles plus modestes dans les crèches publics », alerte Elisabeth Laithier, expert-référent petite enfance à l’Association des maires de France (AMF).

La complexité de gestion pour les collectivités

Les collectivités, qui gèrent les deux-tiers des places en EAJE financées par la PSU auraient-elles baissé les bras ? L’experte souligne les difficultés croissantes auxquelles elles sont confrontées. « Il faut garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’une compétence obligatoire. S’en emparent les collectivités qui le désirent. Or l’accueil de la petite enfance devient de plus en plus compliqué financièrement. Car pour toucher la PSU maximale, il faut réduire au minimum l’écart entre les heures retenues dans le contrat avec la famille et ce qu’elle utilise effectivement. Ce qui n’est pas aisé avec un travail féminin en dents de scie… »

S’ajoute à cela les efforts pour augmenter la mixité sociale. « Les familles très précaires sont éloignées des obligations sociales et du respect des horaires stipulés dans le contrat. Tout ceci impact donc financièrement l’accueil des jeunes enfants. » De fait, le rapport de l’ONAPE précise que le taux d’occupation financier moyen des EAJE financés par la PSU n’est en 2019 que de 68,9%.

« Un éternel recommencement »

On notera également que les disparités territoriales de l’offre restent toujours aussi importantes d’un département à l’autre, avec un taux de couverture variant de 10,7 places pour 100 enfants de moins de trois ans en Guyane à 87,6 places en Haute-Loire. « Seules les régions de la Bretagne et des Pays de la Loire enregistrent, pour chacun de leurs départements respectifs, des taux de couverture nettement supérieurs à la couverture nationale, en offrant au moins une place à sept enfants de moins de 3 ans sur dix », détaille le rapport.

Les conventions territoriales globales, mises en œuvre par la Cnaf en 2019 pour remplacer les Contrats enfance jeunesse (CEJ), étaient justement censées combler les trous dans l’offre territoriale. « Mais la signature des CTG a pris beaucoup de retard, constate Elisabeth Laithier, qui regrette que toutes ces questions n’avancent guère. « On a l’impression d’un éternel recommencement. On tourne en rond, avec les mêmes problématiques qui reviennent et finissent par conduire à une dégradation de l’offre d’accueil », déplore-t-elle.

Triplement des fermetures de places

Une dégradation que l’on perçoit dans le nombre de fermetures de places. En 2019, pas moins de 17 200 places financées par la PSU ont en effet disparu. En 2018, on en comptait déjà près de 18 500, alors que lors de la précédente COG (2012 – 2017), ces fermetures n’excédaient pas 5 000 par an en moyenne.

Elisabeth Laithier y voit surtout un symptôme des problèmes endémiques du secteur de la petite enfance, auquel s’ajoute depuis deux ans le manque de professionnels. « Cette pénurie aboutit à abandonner des créneaux horaires, voire à des fermetures définitives de places. Sans compter le gel, un phénomène plus récent. Les places gelées ne sont alors pas attribuées, faute de personnel suffisant. Une situation totalement paradoxale alors que la demande d’accueil des familles se fait pressante ! » Dans ces conditions, difficile pour les maires de se lancer dans de coûteux projets d’investissement, malgré les soutiens financiers de la Cnaf.

Des difficultés structurelles

Enfin, le rapport de l’ONAPE dresse un premier bilan de l’impact de la crise sanitaire sur les crèches en 2020. En mars, les EAJE ont vu le nombre d’heures d’activité chuter de plus de 50%. En avril, ils étaient presque tous à l’arrêt. En septembre, 73% déploraient toujours une baisse de leur activité, avec 6,9% d’heures en moins. « Il y aura un avant et après Covid dans l’accueil du jeune enfant. Ces résultats, conjoncturels, vont devenir structurels », prédit Elisabeth Laithier qui plaide pour une remise à plat de l’accueil de la petite enfance face à un système « à bout de souffle ».