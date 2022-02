Risques climatiques ou géologiques : le taux pour calculer le montant de la dotation de solidarité

Finances locales

Risques naturels et technologiques

Lorsque le montant des dégâts éligibles est inférieur à six millions d’euros hors taxes, le montant total maximum du concours apporté par la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles par un taux arrêté par les ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

D’après un arrêté du 7 février, ce taux est fixé à 40 %.