Quand une île devient le laboratoire de la transition énergétique

Politiques publiques

Publié le 17/02/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, Innovations et Territoires

Parce que l’île d’Yeu se doit d’être économe en eau, en électricité et en déchets, elle est un lieu idéal pour expérimenter la transition écologique. Cette gestion vertueuse béné­ficie à la commune, qui réduit ses coûts, tout comme les usagers, mais aussi aux syndicats départementaux qui la soutiennent et à Enedis.

Chiffres-clés Surface : 23 km 2 .

. Population : moins de 5 000 résidents permanents, mais 30 000 l’été, auxquels s’ajoutent 3 000 visiteurs par jour.

[L’Ile-d’Yeu (Vendée) 4 800 hab.] « Eau, alimentation, déchets, énergie : pour tout, nous sommes dépendants du continent », ­reconnaît Bruno­ ­Noury, maire de L’Ile-d’Yeu. Distante de 25 kilomètres du continent, l’île est alimentée par des tuyaux sous-marins pour l’eau et l’électricité, alors que la nourriture arrive par bateau, ce dernier repartant avec les déchets des insulaires.

Sans une logique de solidarité­, la facture exploserait pour la commune et ses habitants : grâce à la péréquation, l’électricité ne coûte pas plus cher ici qu’ailleurs en France ; pour l’eau et les déchets, la collectivité bénéficie d’un partage des coûts avec les autres communes vendéennes, réunies dans deux syndicats de taille départementale (Vendée Eau et Trival pour les déchets).

Sobriété à tous les étages

Cette solidarité oblige à la vertu et à la sobriété. C’est notamment pour cela que la commune a mis en place la redevance incitative des déchets en 2019, afin de réduire la facture du transport des déchets par bateau (600 000 euros par an). Un choix que bien des élus locaux rechignent à faire, tant le sujet est sensible, mais qui porte ici ses fruits : le tonnage est passé de 2000 à 1 100 tonnes par an en l’espace de deux années.

L’ambition est également forte sur le volet « énergie ». Pragmatiques, les élus ne visent pas l’auto­nomie, mais travaillent sur trois axes : l’effi­cacité énergétique, le développement des énergies renouvelables et les économies d’énergie. Cette ambition a attiré­ plusieurs opérateurs énergétiques, toujours à la recherche de territoires d’expé­rimentation.

C’est le cas du fournisseur Engie, qui a proposé en 2020 au maire le projet d’autoconsommation collective Harmon’Yeu. L’idée est de construire un collectif de citoyens et d’installer des panneaux photo­voltaïques sur les toits de plusieurs maisons qui vont consommer cette électricité, mais aussi la proposer à leurs voisins.

La mairie a su convaincre

Dans ce projet, le rôle de la mairie a été crucial : positionnée en tant que tiers de confiance, elle a convaincu 23 ménages d’envisager des opérations que le maire qualifie « d’un peu intrusives ». Cela consiste à déclencher la charge du ballon d’eau chaude au moment du pic de production solaire, à une heure où les habitants ne sont généralement pas présents, grâce à un système automatisé qui s’appuie sur le compteur Linky.

« Sans le maire, leur accord aurait été difficile à obtenir », souligne-t-on chez le gestionnaire du réseau électrique Enedis, qui a également suivi ce projet. Cela permet de stocker l’énergie (sous forme d’eau chaude) produite de manière intermittente grâce au soleil et de la consommer plus tard. On diminue ainsi le recours au réseau électrique et les pics de consommation, et donc les investissements qu’Enedis­ devrait effectuer sur le réseau. Du gagnant-gagnant.

Auparavant, entre 2018 et 2020, Enedis avait proposé à la commune d’expérimenter la flexibilité locale. Il existait déjà, sur ce territoire, des heures creuses (où le tarif de l’électricité est moins élevé) pour inciter les usagers à consommer de l’énergie dans des plages où la demande est faible. « Le problème, c’est que nous avions des pics de consommation durant ces heures creuses », signale Josselin ­Boursier, directeur d’Enedis Vendée.

Place à la mobilité électrique

Le nouveau compteur Linky a permis d’augmenter le nombre de plages horaires et, donc, de mieux étaler ces consommations. A la clé, une réduction de 1 mégawatt­heure sur une puissance consommée maximale de 11 mégawatts.

Ce gain peut être utilisé pour d’autres usages : alimenter en électricité la grue qui charge et décharge des bateaux, éviter de recourir aux moteurs du bateau qui transporte les passagers, les denrées alimentaires, les déchets… « Ce que nous pensons faire à l’été 2022, grâce à un changement du bateau », confirme ­Michel Bourgery­, adjoint au maire chargé­ des finances et de la transition énergétique.

Le 5 octobre, Enedis et L’Ile-d’Yeu ont signé une convention de transition énergétique pour travailler sur quatre axes, dont l’intégration de la mobilité électrique, alors que les véhicules électriques devraient, à terme, représenter 10 % de la consommation nationale. D’où l’importance d’optimi­ser leur charge.

L’Ile-d’Yeu est le territoire où l’on trouve la part la plus importante de véhicules électriques (300 sur un parc de 3000). D’où son choix pour le test de la capacité de ces véhicules à se charger ou à se décharger en fonction des besoins locaux sur le réseau ou dans les habitations, en utilisant des technologies encore expérimentales et qui ne seront pas commercialisées avant deux ans. « Dans dix ou quinze ans, ce type de solutions existera partout », estime ­Gilles Rollet­, directeur d’Enedis en région Pays de Loire.

Contact. Michel Bourgery, adjoint au maire de L’Ile-d’Yeu, michel.bourgery@ile-yeu.fr