Mineurs non accompagnés

Le Défenseur des droits dénonce la mauvaise prise en charge des jeunes migrants

Publié le 08/02/2022 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Pablo Chignard

Dans son rapport intitulé « Les mineurs non accompagnés au regard du droit », le Défenseur des droits rassemble dans un seul document ses analyses depuis dix ans, et regrette que ces enfants sont de plus en plus considérés comme des adultes migrants. Il émet des recommandations à l’égard des départements et de l’Etat.

