Elisabeth Laithier : « Il faut stopper l’hémorragie de professionnels et revaloriser les métiers de la petite enfance »

Petite enfance

Publié le 14/02/2022 • Par Michèle Foin

Elisabeth Laithier, experte référente « petite enfance » à l’Association des maires de France, a été nommée présidente du Comité de filière petite enfance. Ce dernier a trois ans pour réformer les métiers du secteur, en perte d’attractivité.

Chiffres-clés - 0,7 % : C’est la diminution du nombre de places d’accueil de la petite enfance offertes entre 2018 et 2019, la plus forte depuis 2015 ;

- 19 500 : Telle est la baisse du nombre d’assistantes maternelles agréées par la protection maternelle et infantile entre 2018 et 2019 (- 4,9 %). (Source : « L’Accueil du jeune enfant en 2020 », Onape, 2021.)

Dans quel contexte le Comité de filière petite enfance a-t-il été créé ?

Ce comité a été annoncé il y a un an par Adrien Taquet, secrétaire d’Etat chargé de l’Enfance et des familles. A l’époque, le non-renouvellement des assistantes maternelles inquiétait beaucoup. Aujourd’hui, si elles continuent à faire défaut, l’accueil collectif est lui aussi touché par une pénurie de professionnels. Puéricultrices, auxiliaires, éducateurs de jeunes enfants manquent à l’appel dans beaucoup de collectivités.

Cette pénurie aboutit à abandonner des créneaux horaires, voire à des fermetures définitives de places. Nous sommes dans un paradoxe total : les mille premiers jours sont cruciaux pour l’enfant, tout le monde dit qu’il faut investir dans le secteur, mais on ne trouve plus de professionnels pour s’engager dans ces métiers.

Cela fait des années que l’on attend, en vain, un plan métiers de la filière petite enfance. Comment comptez-vous lever les obstacles ?

Pour avoir bataillé pour sa mise en place, je peux vous assurer que c’est un vrai serpent de mer !

Des tentatives ont eu lieu, mais le secteur est d’une complexité extrême. Il n’y a pas moins de cinq ministères parties prenantes au secteur de la petite enfance, des gestions éclatées entre des acteurs publics, privés, les communes, les départements, des financeurs divers, de grandes directions centrales, sans compter tous les syndicats professionnels.

Pour poser le problème sur la table, il fallait créer une instance réunissant tous les membres du secteur. Et croyez-moi, c’était une gageure ! Cela a pris un an pour savoir exactement ce qu’ils en attendaient et si cela leur convenait. Ils ont tous accepté de participer à ce comité durant trois ans. Le but est de construire ensemble des propositions de solutions communes pour revaloriser les métiers de la petite enfance, stopper ­l’hémorragie et donner aux jeunes l’envie de s’y engager.

Comment le comité est-il organisé ?

Sept groupes ont été créés, dont un totalement indépendant, sur le droit conventionnel, laissé aux mains des organisations syndicales et patronales. Les autres groupes vont se pencher sur les études et les données du secteur, la qualité de vie au travail, les niveaux de rémunération, les parcours professionnels et l’évolution des normes. Le dernier doit remédier, à court terme, à la pénurie de professionnels.

Le comité s’est déjà réuni deux fois, et me pousse à être optimiste. Les échanges sont fluides. Chacun y met beaucoup d’écoute et de bonne volonté. Nous voulons chiffrer des solutions et les proposer au gouvernement et aux législateurs dès que possible. Faites-moi confiance pour aller défendre ces travaux devant qui de droit. Il y a urgence !