Un socle commun sur la laïcité destiné aux élus et agents

17/02/2022

La ville de Chambéry consacre du temps à établir une réflexion collective sur la laïcité, destinée aux élus et aux agents.

Chiffres-clés Cible : Les élus, les agents de Chambéry et du CCAS, puis les citoyens ; Objectif : Asseoir et s’approprier un socle commun de connaissances ; Durée : Une journée.

A Chambéry (58 800 hab., 1 300 agents, Savoie), où la municipalité élue en 2020 est née de la fusion entre la liste de Thierry Repentin, ancien ministre, chef de file du PS en Savoie, et l’équipe issue d’une réflexion collective du Mouvement citoyen conduite par Aurélie Le Meur, les politiques publiques seront évaluées au regard de quatre axes transversaux : la démocratie participative, la transition écologique, la ville inclusive – comprenant la laïcité – et la justice sociale.

« Cette transversalité permet d’infuser par les services », explique ­Aurélie Le Meur, première adjointe chargée, notamment, des RH, de la jeunesse, de l’enseignement supérieur et de la vie étudiante. Elle explique que « l’enjeu est la cohésion sociale : favoriser l’implication de toutes et tous, donner une place à chacun pour bien vivre ensemble et construire un ­avenir en commun ».

Alerte sur la sémantique

A Chambéry, la laïcité interpelle régulièrement édiles et agents, par exemple récemment, sur le problème de l’installation dans un local municipal d’une association et de son positionnement laïc et républicain. Mais, c’est « questionnée dans le contexte de l’assassinat de Samuel ­Paty et du travail d’écriture de la loi confortant le respect des principes de la ­République que la municipalité a souhaité mener une action spécifique relative à la laïcité ».

Une journée de formation « laïcité et neutralité des agents du service public » a ainsi été organisée en juin 2021, et dispensée par l’entreprise de conseil Concivencia.

Huit élus et deux agents en lien quotidien avec la thématique ont reçu, le matin, les éléments de base relatifs à la laïcité et aux valeurs de la République, et ils ont pu tester, l’après-midi, leurs nouvelles connaissances au regard de cas pratiques et de mises en situation. « Mixer élus et agents est une volonté générale à ­Chambéry, destinée à embarquer tout le monde », appuie Aurélie Le Meur.

C’est aussi avec cette philosophie qu’il a été décidé d’un conseil de laïcité – qui pourrait bien se voir adjoindre le terme de cohésion sociale – en cours de création. « L’idée sous-jacente est un espace de rencontres, de connaissance, d’échanges et d’initiatives concrètes pour tous les acteurs de la laïcité et de la cohésion de la ville », explique Victor Grezes, associé et président de Concivencia qui accompagne la démarche.

Initiatives concrètes

Sophie Bourgade, adjointe au maire, chargée de la ville inclusive et de la lutte contre les discriminations, a suivi la formation proposée par ­Convivencia : « intense », sourit-elle.

Elle relève l’intérêt tant de connaître le contexte historique, d’appréhender l’aspect juridique ou encore d’être alertée sur la sémantique, que d’appliquer la théorie à des cas concrets. Elle tient aussi à souligner « la globalité de la démarche pour clarifier la laïcité : le conseil de la laïcité installé courant février poursuivra ces formations, et, espère-t-elle, elles seront ouvertes aux citoyens ». Pour les agents, cette journée viendra en parallèle du plan de formation de la ville.

« La notion charrie tout un imaginaire » Djamila Papaloïzos, chargée de mission « égalité et vie inclusive », à Chambéry « Je porte des actions relatives à la lutte contre les discriminations. C’est, en lien avec la laïcité, une notion à manier avec des pincettes car elle charrie tout un imaginaire. La formation donne de la clarté et une grille de lecture pour concevoir des actions, s’adresser aux concitoyens en gardant en tête la volonté d’inclusion. Son apport principal a été de bien distinguer ce que signifie porter la laïcité pour un élu, un agent ou un citoyen. La neutralité est une notion spécifique à la France. La tendance est de vouloir la faire glisser dans l’espace public. La laïcité, aujourd’hui, empêche et contraint, or ce n’est pas un outil d’exclusion mais de liberté. Les discriminations envers les femmes voilées sont exercées au nom de la laïcité alors que la loi de 1905 garantit la liberté et que chacun doit avoir le choix. »

