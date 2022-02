Les chefs cuisiniers de la Somme organisés en communauté « locavore »

Restauration scolaire

Publié le 07/02/2022 • Par Stéphane Menu • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

Les 50 collèges publics de la Somme sont entrés dans une démarche « locavores », désignant un dispositif d’optimisation des circuits courts et du « bien manger » destiné aux 15 000 collégiens demi-pensionnaires. Deux chefs cuisiniers organisent cet écosystème vertueux en proposant aux producteurs locaux d’entrer dans la danse.

Tout est parti d’une discussion entre chefs de cuisine sur Messenger, lancée par Nicolas Ricouart et Emmanuel Vaillant, respectivement en poste au collège de Beaucamps-le-Vieux et de Poix-de-Picardie, dans la Somme. « Sur les circuits courts, nous avions quelques difficultés. Il n’est pas simple de s’approvisionner seul, pour des raisons de logistique. Nous avons donc invité d’autres collègues à se joindre à nous et, finalement, nous avons créé une communauté pour partager les achats, les conseils et les recettes », se réjouissent-ils. Cette communauté porte désormais un nom, « Locavore », validée par le Conseil départemental de la Somme qui, depuis septembre 2021, a demandé aux deux chefs de se consacrer entièrement à la mise en place de la démarche. Objectif : mettre de l’huile dans les ...

