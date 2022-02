Pleins feux sur le covoiturage

La création de l’observatoire national du covoiturage au quotidien doit permettre aux collectivités locales de mieux appréhender cette offre de mobilités et d’assurer un suivi efficace sur le terrain. Explications.

Le covoiturage du quotidien a, lui aussi, son observatoire national. Mis en ligne en décembre dernier par le ministère de la Transition écologique et la Direction interministérielle du numérique, cette plateforme se veut un centre de données et de sources pour mieux maîtriser, connaître et comprendre le développement du covoiturage en France. « Cet observatoire permet notamment d’analyser l’évolution des pratiques et de mesurer l’impact des actions mises en place sur le terrain », a expliqué Charles Simone, chef de projet au ministère lors d’une présentation de l’outil la semaine dernière. Née à partir du Registre de preuve du covoiturage (qui recense tous les trajets effectués au quotidien via les opérateurs et les collectivités), la plateforme s’adresse à l’Etat, aux collectivités locales, aux opérateurs et aux bureaux d’étude.

« Complémentaire de notre offre de transports en commun »

Financée, dans un premier temps, par le Plan de relance et un soutien de la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, elle présente tous les trajets du quotidien effectués (moins de 80 kilomètres), les aires installées sur le territoire et les différentes données issues des opérateurs. « L’observatoire propose aussi une veille sur l’actualité du secteur, précise Ludovic Delhomme, consultant données qui a travaillé sur cet outil, ainsi qu’un atlas interactif, les voies réservées ou un tableau de bord territorialisé ». Des chiffres-clés (trajets les plus covoiturés, nombre de passagers…) sont également disponibles.

Toutes ces données doivent, désormais, aider les collectivités à mieux appréhender et affiner leur politique autour du covoiturage. « Cela nous permet de mener des réflexions autour d’un service public de covoiturage, confirme Ariane Lissarague, chargée de mission modes actifs et nouvelles mobilités à la région Occitanie. C’est très complémentaire de notre offre de transports en commun puisqu’on peut ainsi connaître la fréquence des trajets et mener des travaux d’évaluations pour, si besoin, massifier l’offre, effectuer des rattachements au réseau de transports, suivre le report modal, etc. C’est une sorte de prolongement du réseau ». Autant d’informations qui donnent, aussi, des pistes de réflexion autour des offres de service. « Selon les analyses de trajets, poursuit Ariane Lissarague, on peut partir sur du covoiturage planifié, dynamique via une application par exemple, ou organisé avec des opérateurs tout en adoptant une politique tarifaire incitative. L’observatoire va aussi nous aider à voir si nos objectifs sont atteints, si les infrastructures sont fréquentées, ou encore assurer le suivi des coûts… »

Soutenu également par l’expertise du Cerema, l’observatoire va continuer de s’enrichir de nouvelles données et d’autres ressources. L’Ademe vient en effet de lancer une étude nationale pour caractériser les offres de service, connaître les usagers, affiner les reports modaux éventuels… Un document, attendu pour le courant de l’année après enquête auprès des opérateurs et des usagers, qui viendra enrichir cette nouvelle plateforme.