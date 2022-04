Ville durable, déchets, aménagement : nos lectures du moment

Ville durable, déchets, aménagement... Découvrez les derniers ouvrages sélectionnés pour vous en toute indépendance par la rédaction de Techni.Cités.

Construire plus vite la ville durable

Inspirés par les enseignements tirés de la démarche initiée par le « démonstrateur industriel pour la ville durable », l’association Rêve de scènes urbaines, chercheurs et praticiens de disciplines variées tentent, à partir de leurs expériences personnelles, de penser ici collectivement de nouvelles formes partenariales et de proposer de nouvelles méthodes pour concevoir la ville de demain. Retenant successivement des entrées analytiques, méthodologiques et empiriques, cet ouvrage privilégie une perspective interdisciplinaire indispensable pour une approche globale des enjeux de la ville durable.

En se focalisant sur l’analyse des dynamiques, des processus et des jeux d’acteurs qui contribuent à faire évoluer les conceptions urbaines existantes, ce livre collectif démontre que le dialogue et la coopération entre les différents acteurs de la fabrique urbaine sont essentiels pour répondre aux nouveaux enjeux des villes et construire plus vite la ville durable.

Une référence pour les étudiants, les chercheurs, les experts et les professionnels de la ville.

Cet ouvrage est disponible sur le site des éditions Eyrolles.

Guide des bonnes pratiques pour lutter contre les pollutions plastiques



Dans le cadre de la Charte Fleuve Sans Plastique et avec ses partenaires, la Fondation Tara Océan a coordonné et rédigé ce guide de bonnes pratiques pour lutter contre les pollutions plastiques, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique. Il a été pensé pour accompagner tous les élus et maires, signataires ou non de la Charte, qui souhaitent s’engager et trouver des solutions de terrain pour lutter contre ces pollutions. Le guide recense les leviers réglementaires et législatifs à leur disposition et leur propose des actions concrètes s’inscrivant dans leurs champs de compétences.

Découvrez le guide gratuitement sur le site de la Fondation Tara Océan.

Terra Nova défend la « ville compacte »

Début février, Terra Nova a publié un rapport présentant sa vision pour aménager et densifier les villes. Ce document rappelle les inconvénients de l’artificialisation de nouveaux espaces et analyse le territoire pour comprendre les dynamiques d’urbanisation. Il dresse le constat de la domination des constructions neuves comme principale réponse à la croissance démographique et met aussi en avant le développement des couronnes périurbaines qui semblent répondre à la préférence actuelle des ménages.

Conscient que la densification urbaine dispose d’inconvénients, Terra Nova prône alors la « densité vivable » qui répond à un certain nombre d’objectifs (une ville attractive, une densité bien organisée, un mélange d’activités caractérisant la qualité de la vie urbaine …) tout en étant adaptée aux différents contextes locaux.

Le rapport est disponible sur le site de Terra Nova.