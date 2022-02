Crise du recrutement dans le médicosocial : les directeurs aussi se mobilisent

Médico-social

Publié le 07/02/2022 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France, Toute l'actu RH

Lors d’un rassemblement à Paris, le 4 février, 19 fédérations et syndicats employeurs du social et du médico-social franciliens ont lancé un cri d’alarme sur les difficultés à recruter, et ont appelé à la revalorisation de tous les métiers du secteur.

Après les travailleurs sociaux, ce sont les directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux, les responsables de services, les DRH qui se mobilisent. Ils étaient environ 400 sur la place du Palais Royal à Paris, le vendredi 4 février, pour interpeller les pouvoirs publics sur leurs difficultés de recrutement qui mettent à mal la poursuite de leurs missions, à la veille de la Conférence des métiers et de l’accompagnement social et médico-social, annoncée pour le 18 février.

Représentant 500 organismes privés non lucratifs, gestionnaires d’environ 4500 établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, ils accompagnent et prennent soin de personnes vulnérables : des enfants en danger, des jeunes en difficulté, des personnes âgées, en situation de handicap ou d’exclusion ...

