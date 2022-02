Décentralisation : Yannick Jadot et Valérie Pécresse, même combat ?

Décentralisation

Publié le 07/02/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Lors de déplacements sur l’île de Beauté, les candidats EELV et LR ont tous deux prôné une autonomie élargie en faveur de la collectivité deCorse.

Les visites se suivent et se ressemblent sur l’île de Beauté. Le postulant écologiste Yannick Jadot et la candidate LR Valérie Pécresse ont rencontré tour à tour, le 31 janvier et le 3 février, le président autonomiste du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni. L’occasion de reprendre à leur compte la principale revendication nationaliste. Yannick Jadot comme Valérie Pécresse se sont prononcés pour un statut d’autonomie élargie en faveur de la collectivité de Corse.

Le candidat écologiste l’a dit et redit. Il est favorable à « un statut d’autonomie de plein droit et de plein exercice ». Une manière, pour lui, de rester fidèle aux racines régionalistes de son parti. Il en a profité pour s’attaquer à « la technocratie libérale qui dirige le pays depuis Bercy, l’Elysée ou ...