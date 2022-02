Reconsidérer la route comme un maillon de l’offre multimodale

Mobilités

Publié le 07/02/2022 • Par Alexandra Delmolino • dans : actus experts technique, France

Quelle place doivent prendre les routes départementales dans les stratégies de mobilité qui se déploient sur les territoires métropolitains face aux enjeux de décarbonation ? Cette question a été débattue lors d’un évènement organisé le 3 février dernier par le conseil départemental de l’Essonne (91) en présence de nombreux acteurs du secteur.

Gestionnaire de la voirie départementale dans le cadre de ses compétences aménagement et transport, l’Essonne a comme tous les départements un enjeu particulier à se pencher sur l’avenir de son patrimoine routier. Cela concerne autant son entretien – 10% du réseau de 1400 km est vieillissant -, que son financement et les nouveaux usages à y développer pour atteindre la neutralité carbone. Pour ce département de grande couronne, situé sur un territoire mêlant villes nouvelles – bien connectées aux grands réseaux de transports publics (le « Mass transit ») – et zones rurales où la route reste indispensable, la question des déplacements domicile-travail est particulièrement prégnante. Près de 80% de sa population travaille hors de sa commune, et ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne