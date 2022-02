Comment l’enfant se construit entre deux cultures

Immigration

Publié le 04/02/2022 • Par Auteur associé • dans : Actu expert Education et Vie scolaire, Toute l'actu Education et Vie scolaire

La mondialisation et l’intensification des migrations favorisent les échanges interculturels, amenant chacun à se confronter à l’autre. S’il est vrai que la migration peut amener entraves et tensions, elle présente aussi de nombreuses chances d’épanouissement.

Dès la naissance, le milieu social et culturel dans lequel l’enfant grandit, exerce une influence sur lui. Cela va se refléter dans ses façons de se comporter et de penser, dans les valeurs et les normes auxquelles il adhère. C’est dans cette situation particulière, dans le contact avec deux cultures, que l’enfant va passer d’un monde à l’autre, du monde de la famille à celui de l’école. Grandir entre deux cultures implique de posséder deux modèles de référence, de parler une ou plusieurs langues. Beaucoup maintiennent la culture d’origine dans la vie familiale, en parlant la langue maternelle et en célébrant les fêtes, tout en parlant la langue du pays d’accueil en public et en participant à la vie en société. Les enfants vivent quotidiennement dans deux univers culturels, passant de ...

