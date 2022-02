Le comité d’éthique de la police municipale de Paris en fonction

Police municipale de Paris

Le comité d’éthique de la police municipale de Paris vient de prendre ses fonctions vendredi 4 février. Il devra s’assurer de l’exemplarité de la toute nouvelle police installée en octobre dernier.

Nouvelle étape dans le déploiement de la police municipale parisienne. Ce vendredi 4 février, son comité d’éthique, présidé par Jacques Toubon, ancien garde de Sceaux sous Jacques Chirac, est entré en fonction. C’est le premier comité de ce genre en France.