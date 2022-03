« La nuit, c’est concilier droit à la fête et droit à la tranquillité »

Prévention

Publié le 04/03/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

La pandémie de la Covid 19 a remis sur le devant de la scène la question de la vie nocturne. Bordeaux a été l’une des premières villes en France à s’emparer de cette thématique. Elle est aujourd’hui souvent citée en exemple. Zoom avec Vanina Hallab, chargée de mission Prévention et coordinatrice du projet “Bordeaux la Nuit”.

La vie nocturne a-t-elle évolué avec la pandémie de la Covid 19 ?

La nuit a changé. La crise a eu un impact sur les pratiques et les usages de la nuit, et notamment les usages festifs. On a assisté à une sur occupation de l’espace public, du fait de la fermeture des établissements privés, et parce que, finalement, c’est l’extérieur qui est apparu le plus sûr, contrairement à la période post attentat 2015 où c’était l’intérieur. On a aussi constaté des reports de vie nocturne dans les espaces privées, avec des problématiques de nuisances sonores mais aussi de prévention aux addictions. Quand la fête se passe dans des bars, des discothèques, il y a une régulation des usages. Dans les espaces privés, il y a moins de prévention et moins de visibilité. Par ailleurs, une partie de la jeunesse a été privée de ces moments de convivialité liés à la vie étudiante, et n’a pas appris les codes du temps de la nuit. La crise a tout de même eu un effet positif : elle a révélé la fonction sociale de la nuit. Sans lieux où sortir le soir, beaucoup de personnes se sont senties très isolées.

Vous êtes coordinatrice du projet “Bordeaux la Nuit”. Mais, c’est quoi la nuit ?

La nuit, c’est la fête, mais pas seulement. C’est aussi les gens qui travaillent et ceux qui dorment. Notre angle de travail c’est : veiller à l’équilibre entre les noctambules et les autres. En résumé concilier droit à la fête et droit à la tranquillité. Cet axe est le nôtre depuis toujours. Bordeaux a été l’une des premières villes à prendre en considération cette question de la vie nocturne, dès 2007, avec la loi Evin et l’interdiction de fumer dans les bars, restaurants… Et déjà, à l’époque, Bordeaux s’était fixé pour objectif de réguler les différents usages de la nuit, et de prévenir et réduire les risques de consommation excessives d’alcool, de stupéfiants…

Comment se décline cette politique « Bordeaux la nuit » ?

En 2017-2018, la question de la nuit a émergé au niveau national. Bordeaux, qui avait déjà une longue expérience, a voulu elle aussi réinterroger ses politiques. Elle a mené un diagnostic et, en 2018, elle a créé un conseil de la nuit. Le conseil de la nuit est aujourd’hui l’instance stratégique qui porte la philosophie du projet et, c’est aussi, un lieu de dialogue. C’est au sein de cette instance que tous les partenaires – la ville, la préfecture, les associations, les riverains – se réunissent, dialoguent, apprennent à se connaître et à travailler ensemble. Aujourd’hui, on a créé un réseau d’acteurs qui construisent ensemble une politique partenariale qui englobe les différents sujets de la nuit : la sécurité, la santé, les transports, la culture… Nous avons ensuite mis en place des groupes de travail plus opérationnels sur différentes thématiques : la mobilité, la vulnérabilité, la médiation.

Quelles sont ces actions justement ?

Il y en a beaucoup, mais on peut en citer quelques-unes. On a par exemple instauré un « calendrier concerté ». Il s’agit de définir avec les opérateurs nocturnes des jours et des horaires de manifestations pour faire vivre la culture tout en protégeant la liberté de dormir. On expérimente un label « Bordeaux la nuit » pour les établissements qui favorisent les bonnes relations noctambules/riverains et s’engagent à prendre en charge les noctambules en situation de vulnérabilité. On a aussi créé une cellule de veille et de suivi nocturne de Bordeaux pour solutionner le cas des établissements qui dysfonctionnent. On a également mis en place l’arrêt à la demande, lancé un observatoire de la nuit, etc. Les initiatives sont très diverses et recouvrent les différents aspects de la vie nocturne. Mais elles en commun d’être partenariales. A Bordeaux, nous défendons une approche de la vie nocturne globale, transversale et partenariale.

Cet article est en relation avec le dossier