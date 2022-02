Jeux olympiques

« Il faut évaluer le bénéfice social net des Jeux olympiques »

Publié le 04/02/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

W.A.

Il y a juste trente ans, du 8 au 23 février 1992, la France accueillait les Jeux olympiques d’hiver, à Albertville et dans les stations alentours. A l’occasion de cet anniversaire, "Acteurs du sport" a demandé à Wladimir Andreff, professeur émérite à l’Université Paris 1 et président du conseil scientifique de l’Observatoire de l’économie du sport, de revenir sur leur impact. Acteur impliqué à l’époque et auteur de plusieurs publications sur ces grands événements sportifs, il constate que des études plus poussées seraient nécessaires pour évaluer l’héritage réel de Jeux olympiques au regard de leur coût.

