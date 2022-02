Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 29 janvier au 4 février sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

L’égout des autres – Auparavant uniquement assurée par le réseau Obépine, la surveillance microbiologique du Sars-CoV-2 (dit Covid-19) dans les eaux usées fait désormais partie d’un système national de surveillance [lire aussi notre article]. Actu Environnement rapporte que, dans le cadre de la construction de cet observatoire national, une étude pilote vient d’être lancée pour permettre la normalisation du suivi en validant et qualifiant les méthodes de différents laboratoires pour déterminer une façon de mesurer le virus dans l’eau. Douze stations d’épuration et une dizaine de laboratoires – avec des protocoles différents – seront ainsi mis à contribution. En attendant les résultats, le réseau Obépine reste mobilisé.

A fond la forme – Attendue depuis septembre dernier [lire aussi notre article], la filière REP « articles de sport et de loisirs » a été officiellement lancée fin janvier avec l’agrément accordé à l’éco-organisme Ecologic. Le site Construction Cayola rappelle ainsi que, chaque année, près de 100 000 tonnes d’articles de sport et de loisirs – dont 30 000 de cycles (vélos, trottinettes…) sont jetés dans les ordures ménagères ou en déchèterie et que leur réutilisation est très peu développée. Près de 100 millions d’euros seront désormais alloués par les obligés pour développer l’écoconception de ces articles et pour soutenir leur réemploi et réutilisation.

Courant continu – Réduire les coûts pour étendre l’accès à la mobilité électrique à tous les Français, dynamiser l’accès à la recharge, développer les compétences… Telles sont trois des cinq propositions formulées par l’Avere dans le cadre de l’élection présidentielle. Comme elle l’explique sur son site Internet, l’association veut décliner une vingtaine d’actions concrètes pour accélérer le développement de la mobilité électrique et poursuivre la dynamique actuelle [lire aussi notre article]. L’Avere accompagne d’ailleurs les dispositifs financiers pour déployer les différentes solutions sur le terrain.

Baisse d’énergies – Selon le dernier baromètre d’Eurostat, cité par Le Monde, la France est le seul pays européen à ne pas avoir atteint ses objectifs en matière d’énergies renouvelables (ENR) en 2020 [lire aussi notre article]. La direction générale chargée de l’information statistique s’est basée sur les données de chacun des 27 pays européens comparées aux objectifs qu’ils se sont fixé dans le cadre du paquet énergie-climat pour décerner le bonnet d’âne à la France (seulement 19,1% d’énergies renouvelables dans son mix). A l’échelle européenne, les énergies éolienne (36%) et hydraulique (33%) représentent les deux tiers d’ENR. Le solaire, de son côté, affiche la plus forte croissance : de 1% en 2008, il compte aujourd’hui pour 14% du mix aujourd’hui.

Label ville – Le Cerema et l’institut Efficacity ont annoncé, dans un communiqué, la création du label « Ville durable et innovante ». Complément du label Cit’Ergie, ce nouveau dispositif se veut un appui qui doit permettre aux collectivités d’intégrer de manière coordonnée les enjeux environnementaux, sociaux, économiques et de résilience en s’appuyant sur les innovations. Depuis 2020, sept collectivités pilotes ont permis d’établir un référentiel technique pour valider le label et son fonctionnement. Leur labellisation officielle sera annoncée en mai prochain, avant une deuxième vague de labellisation ouverte à de nouvelles collectivités.

Long fleuve tranquille – La commission des affaires économiques du Sénat a annoncé, sur le site Internet de ce dernier, la prolongation de la concession du fleuve Rhône à la Compagnie nationale du Rhône (CNR) jusqu’en 2041. Cela s’accompagne d’un cahier des charges appelé à moderniser cette concession à travers, notamment, le développement d’énergies renouvelables, le rôle accru des collectivités locales ou le soutien à l’agriculture.

Aller plus haut – Après Brest, La Réunion et en attendant Toulouse et (peut-être) Lyon, les travaux du premier téléphérique d’Ile-de-France débuteront cette année. C’est ce qu’a annoncé IDF Mobilité, cité par 20 Minutes, à propos d’une ligne baptisée Cable 1 et qui doit relier Créteil et Villeneuve-Saint-Georges (toutes les deux en Val-de-Marne) en 17 minutes [lire aussi notre article].

Et aussi…

Popularité du vélo mais désintérêt pour la voiture électrique, c’est ce qui ressort d’une étude Odoxa à propos des habitudes des Strasbourgeois en matière de mobilité [Les Echos] ;

Avant de définir sa stratégie pour la biodiversité, la région Nouvelle-Aquitaine lance une grande consultation à destination des jeunes [Nouvelle-Aquitaine.fr].