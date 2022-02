« Les élus victimes d’agression doivent déposer plainte immédiatement »

Sécurité

Publié le 07/02/2022 • Par Mathilde Elie

Interrogée par la Gazette, la porte-parole de la police nationale, la commissaire divisionnaire Sonia Fibleuil, revient sur la hausse significative des agressions et des menaces contre les élus. Elle dresse une typologie des infractions commises et détaille les mesures prises par la police au profit des victimes.

Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, 1 186 élus ont été pris pour cible dans les onze premiers mois de 2021, parmi lesquels 162 parlementaires et 605 maires ou adjoints victimes d’agressions physiques, soit une hausse de 47 % par rapport à 2020. Ont également été recensés 419 outrages, soit une augmentation de 30 %. Des faits pour la majorité liées à la crise sanitaire et aux mesures mises en place par le gouvernement pour l’endiguer. En effet, selon les données récoltées par la police nationale, il y a eu un premier pic en juillet correspondant à l’instauration du passe sanitaire, puis un second en décembre lors de l’annonce de la mise en place du passe vaccinal. Pour parer ses attaques, les élus sont de plus en plus nombreux à se former. Entretien avec Sonia Fibleuil ...