Quelle est l’efficacité des actions de revitalisation des centres-villes ?

Le Sénat a lancé, le 3 février, les premières auditions de la mission de contrôle sur la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. L'objectif sera notamment d'évaluer l'efficacité des différentes actions lancées durant le quinquennat.

Le Sénat a été précurseur dans l’attention portée par les pouvoirs publics aux problématiques de dévitalisation des centres-villes. Dès 2017, les sénateurs Rémy Pointereau et Martial Bourquin avaient présidé une mission sur le sujet, suivie d’une proposition de loi portant pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. Celle-ci avait pour partie été reprise dans la loi « Elan » du 23 novembre 2018, et proposait déjà la mise en place d’un plan pour les petites villes, sur le modèle du plan Petites villes de demain, mis en place en 2020 par le gouvernement.

