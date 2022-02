27 pistes pour rendre la fonction publique territoriale attractive

Recrutements

Publié le 03/02/2022 • Par Claire Boulland • dans : A la une, A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Mauvaise connaissance du secteur, salaires et perspectives de carrières peu séduisants, processus pour candidater trop complexe ou trop compétitif... Les raisons du manque d'attractivité de la fonction publique territoriale sont connues. Un rapport formule 27 préconisations pour y remédier.

Créer une prime d’attractivité fondée sur la stabilité de l’agent dans la collectivité, faire évoluer les concours, faciliter l’accès au logement via des conventions…Ce sont quelques-unes des idées formulées dans le rapport sur l’attractivité de la fonction publique territoriale rédigé par Philippe Laurent, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, Corinne Desforges, inspectrice générale de l’administration mais aussi Mathilde Icard, présidente de l’association des DRH de grandes collectivités.

Le document a été remis à Amélie de Montchalin, mercredi 2 février. La ministre de la Transformation et de la fonction publiques salue des propositions « qui vont dans le sens d’une plus grande responsabilisation et d’une autonomie renforcée des employeurs territoriaux dans la gouvernance nationale de leurs effectifs et de leur politique de rémunération ».

La mise en place d’une politique de rémunération plus incitative figure, sans surprise, en haut de la pile des recommandations. Il est, entre autres, préconisé de revoir les grilles indiciaires et surtout les progressions. Un sujet déjà discuté dans le cadre de la conférence sur les perspectives salariales engagée par la ministre en septembre 2021 et dont les travaux aboutiront au début du mois de mars.

Évolution des concours

Face à ce qui peut paraître, de prime abord, comme une invitation à une réforme des concours, Philippe Laurent défend plutôt « leur évolution, pas la révolution ». La mission suggère en premier lieu d’expérimenter les concours sur titre pour les apprentis et d’intégrer pendant la période d’apprentissage un module de préparation au concours.

Est aussi recommandé de fixer une clause maximale de réexamen de la nature des épreuves (3 ans) afin de les adapter aux besoins réels des employeurs, dans une logique de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et compétences (GPEEC). Autre préconisation : pour certains concours (par exemple, les auxiliaires de puériculture) accélérer, à titre expérimental, la fréquence de leur organisation. « Il y a un consensus large sur le besoin de réviser le système des concours », assure Philippe Laurent.

Favoriser l’accès au logement des territoriaux

Si elle avait bien conscience des problèmes de logement des territoriaux, Mathilde Icard « n’avai[t] pas pressenti de réflexions aussi poussées en la matière ». Des auditions, il se dégage cette idée de solliciter l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP), dont la capacité d’investissement provient des cotisations tant des employeurs publics que des agents de la fonction publique. « Il serait opportun qu’une partie de cette épargne puisse être fléchée sur le financement de logements réservés. » Autre surprise, cette envie, relayée par l’association La Cordée : dans la fonction publique territoriale, prévoir des dispositifs de « prépas talents » au-delà du seul concours d’administrateur.

« Marque FPT »

Bien sûr, ces préconisations relèvent du réglementaire et ne pourront pas prendre vie d’ici la fin du quinquennat. D’autres en revanche sont, tout de suite, à la main des employeurs territoriaux : intensifier l’analyse prospective en lien avec le CNFPT et les centres de gestion mais aussi construire une « marque employeur territorial » unique. « Construire un discours démonstratif revient aux associations d’élus et aux collectivités territoriales, insuffisamment armées car beaucoup trop éclatées, pour être efficaces en termes de communication ‘grand public’. De grands progrès peuvent être accomplis rapidement en la matière par une volonté partagée des dirigeants de ces associations », peut-on lire dans le rapport.