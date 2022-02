Les contrats de redressement en outre-mer montent en puissance

Finances locales

Lancée il y a un an, l’expérimentation des contrats de redressement en Outre-Mer (COROM) destinés à épauler les communes des DROM (départements et régions d’Outre-Mer) en difficultés financières commence à donner toute sa mesure. A la satisfaction des intéressés.

Traduction d’une proposition du député Jean-René Cazeneuve et du sénateur Georges Patient dans leur rapport sur les communes des DROM, l’expérimentation des contrats de redressement en Outre-Mer (COROM) est toujours en déploiement. Financée par un amendement à la loi de finances de 2021, mise en œuvre par une circulaire du ministère des Outre-Mer du 2 février 2021, l’expérimentation concerne déjà six communes : Saint-Benoît (Réunion), Cayenne et Iracoubo (Guyane), Basse-Terre (Guadeloupe), Saint-Pierre et Fort-de-France (Martinique). Des réflexions sont en cours à Pointe-à-Pitre et Saint-François (Guadeloupe), encadrées par un accord intermédiaire.

Présélectionnées par les préfectures, une vingtaine de communes étaient pressenties, répondant à deux critères : un déficit ...