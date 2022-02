Le chantier a débuté en mai 2021. Le collège de Bethoncourt devrait être livré pour la rentrée de septembre 2023. Il accueil­lera alors, dans ses 7 000 mètres carrés de surface utile, environ 500 élèves.

Sa particularité ? Il mobilise une proportion importante de ressources locales. Car, c’est inscrit dans le cahier des charges, l’opération visera la certification – en l’occurrence, ici, le label « E4C2 ». Autrement dit, le bâtiment sera passif (voire à énergie positive) grâce à la production d’énergie renouvelable et, dans son cycle de vie, il aura une empreinte carbone nettement inférieure à celle habituellement constatée.

