« La casse de l’identité professionnelle rend les syndicats moins attractifs »

ITW DIALOGUE SOCIAL

Publié le 10/02/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France, Toute l'actu RH

Selon le sociologue enseignant à l’université de Picardie, ­Willy ­Pelletier, les modernisations managériales déprofessionnalisent les agents, affirmant qu’il n’y a « plus de solidarité de métier ».

Les agents ont-ils perdu confiance en leurs syndicats ?

Je pense plutôt que ceux-ci sont moins attractifs parce que des modernisations managériales ­déprofessionnalisent les agents. Ainsi, les assistantes sociales doivent assumer leurs tâches tout en les rentrant dans des logiciels. À ce contrôle resserré s’ajoute un volume d’activité qui augmente. Elles ne peuvent plus aider comme avant et se retrouvent face à des usagers en détresse qui les insultent. Cette casse de l’identité professionnelle s’observe aussi dans d’autres professions.

Des mécanismes centraux viennent, en outre, fracturer les collectifs de travail. Avec l’augmentation du nombre des contractuels, le plus proche au travail n’est plus un semblable avec qui on a des ­intérêts à défendre, mais un rival. De plus, ces agents en CDD sont obligés d’être dociles aux injonctions de la culture du chiffre, ce que les fonctionnaires voient comme une insulte au métier. Ainsi, des personnes qui travaillent ensemble n’ont plus de solidarité de métier. Comment penser alors que le syndicat va être utile ?

Les fusions et restructurations de collectivités jouent-elles un rôle ?

Oui, car elles s’avivent et, avec elles, les mobilités. Appréhender le collègue comme soi-même suppose de le côtoyer. Or en 2016, un salarié de collectivité sur quatre était confronté à un changement dans l’organisation du travail, contre un sur cinq dans le privé (1). Il n’y a également plus de ­stabilité aux étages de direction, parce que chaque directeur général des services veut imposer sa vision. D’où, pour les agents, une insécurité permanente.

Conjugué à l’individualisation des carrières (évaluation, rémunération, mobilités…), cela conduit à un repli sur soi. Comme il est difficile de se projeter sur le long terme, même pour son propre poste, les grandes causes qui demandent une vision du futur, telles les retraites, semblent de vieilles lunes et pèsent peu sur l’envie de se syndiquer.

Le mouvement des « gilets jaunes » a-t-il accentué le mouvement ?

Au contraire, il a été un booster de politisation. Les gens se sont parlés et ont construit une intelligence commune de leur misère. Une manifestation pour défendre la fonction publique rassemble moins large. Pour avoir ce même effet et défendre la civilisation du service public, il faudrait une mobilisation élargie aux usagers, aux élus, aux intellectuels et aux artistes. C’est possible et c’est même l’un des enjeux importants autour de la présidentielle, pour éviter que les conflits et les colères ne s’accentuent.

« La valeur du service public », Julie Gervais, Claire Lemercier, Willy Pelletier, La Découverte, octobre 2021.

